Muchova supera a Kalinina y acerca a Chequia a su duodécimo título

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Pekín, 27 sep (EFE).- Karolina Muchova, número ocho del mundo, derrotó este domingo a la ucraniana Anhelina Kalinina (48) por 6-2 y 6-3, en un partido de una hora y 10 minutos, y adelantó a Chequia en la final de la Copa Billie Jean King de tenis.

Sobre la pista dura cubierta del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en China, Muchova confirmó su condición de favorita en el primer enfrentamiento entre ambas y dejó a su país a una victoria de conquistar su duodécimo título, el primero desde 2018.

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Linda Noskova (6), campeona de Wimbledon, tendrá la oportunidad de cerrar la eliminatoria en el segundo individual ante Elina Svitolina, número siete del mundo. Si vence la ucraniana, el trofeo se decidirá en el partido de dobles. EFE