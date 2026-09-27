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Lima comienza la cuenta regresiva a 300 días de los Juegos Panamericanos de 2027

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Lima, 26 sep (EFE).- Lima comenzó este sábado la cuenta regresiva a 300 días de la inauguración de los XX Juegos Panamericanos que se celebrarán en la capital de Perú del 23 de julio al 8 de agosto de 2027, tras también haber acogido los Juegos de 2019, informó el comité organizador del torneo continental.

La organización destacó que estos juegos "convertirán nuevamente al Perú en el punto de encuentro del deporte de las Américas", ya que recibirán a más de 7.000 deportistas de 41 países del continente, quienes competirán en 38 deportes y 59 disciplinas, en numerosos casos por la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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La programación deportiva contempla "desde los grandes deportes olímpicos hasta disciplinas con una importante tradición continental" e incluyen atletismo, bádminton, balonmano, béisbol/softbol, bolos, boxeo, canotaje, ciclismo, cricket, equitación, escalada, esgrima, esquí acuático, fútbol y gimnasia, añadió.

Además, habrá competencias de golf, hockey, judo, kárate, levantamiento de pesas, lucha, natación, patinaje, pelota vasca, pentatlón moderno, ráquetbol, remo, rugby, squash, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón, vela y voleibol.

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Las primeras pruebas de los juegos, que se desarrollarán durante 17 días, incluirán béisbol, boxeo, balonmano y distintas modalidades del ciclismo, mientras que el atletismo tendrá su actividad principal entre el 2 y el 7 de agosto.

El comité organizador también destacó que los Panamericanos de 2027 contarán con escenarios deportivos en distintos distritos de Lima y la provincia anexa del Callao.

Mencionó entre estos a la Villa Deportiva Nacional (Videna), uno de los principales complejos deportivos del país, el complejo deportivo de Villa María del Triunfo, el polideportivo de Villa El Salvador y el escenario natural de Punta Rocas, que volverá a acoger al surf.

También se realizarán competencias en el Estadio Nacional, el Coliseo Eduardo Dibós, la Escuela de Equitación del Ejército, la Base Aérea Las Palmas y la Villa Deportiva Regional del Callao, entre otros escenarios.

El comité organizador aseguró que "bajo la atenta supervisión" de la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) "continúa sus trabajos en todas las áreas funcionales".

Al inaugurar el pasado 27 de agosto en Lima su sexagésima cuarta asamblea general, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, recordó que en 2019 clausuró los Juegos de Lima como "los mejores y más grandes de la historia", algo que confía en que pueda ser superado el mismo año en el mismo escenario.

En la ceremonia de apertura de la asamblea, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, afirmó que "Lima 2027 debe ser más que una fiesta deportiva", mientras que la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la sudafricana Kirsty Coventry, también manifestó su confianza en que "Lima 2027 será seguro un éxito absoluto". EFE

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