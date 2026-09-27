La policía desaloja el asentamiento de la playa próxima a la desaladora de Ceuta

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Ceuta, 27 sep (EFE).- La Policía Nacional está desarrollando desde primeras horas de esta mañana una operación para desalojar a los migrantes que están asentados en los alrededores de la planta desaladora de la ciudad, por el riesgo que supone para esta instalación.

Según han informado a EFE fuentes policiales, en el operativo intervienen más de 300 efectivos con la intención de levantar los asentamientos que se han construido en el entorno de esta infraestructura, situada junto a la playa del Trampolín.

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Los migrantes serán llevados a las inmediaciones de la Fábrica del Guano, situada en la misma zona pero alejada de la planta desalinizadora.

El operativo policial se está centrando en la zona de confluencia de la instalación de la desalinizadora con el arroyo que limita la playa de Benítez en su zona este, donde hay asentados cientos de migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio.

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Los agentes están procediendo a levantar los asentamientos de migrantes que se encuentran en la zona hasta el espigón que limita la instalación con el mar, así como los que se han creado en los espacios entre los bloques de hormigón del mismo.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, la acción tiene una doble finalidad y la primera es responder a la demanda de "garantizar la seguridad en un potencial acceso a la citada instalación y a la desalinizadora en su zona norte", al ser considerada una instalación estratégica para el abastecimiento de agua a la ciudad.

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Por el otro, la operación pretende evitar la "situación de riesgo" para la integridad física de los propios migrantes que se encuentran ubicados en los espacios que hay entre los bloques y en la zona del propio espigón, donde cualquier caída puede generar lesiones graves en los mismos e incluso riesgo para sus propias vidas.

Esta circunstancia se puede agravar con la llegada de temporales con lluvia que incremente la humedad y haga intransitable la zona.

Asimismo, la operación se produce también tras el requerimiento emitido por la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, el pasado 11 de septiembre, a la Delegación de Gobierno en el que argumentaba cuestiones de seguridad y riesgo grave para la instalación, solicitando el levantamiento de los asentamientos.

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Los migrantes están siendo desplazados hacia la zona del Guano, contigua a la playa del Trampolín, hasta que se creen los espacios habitacionales necesarios para su ubicación.

Tras el estudio de la zona y de las necesidades operativas y materiales para garantizar la viabilidad del operativo, la Policía Nacional, tras celebrar esta semana una reunión de coordinación en la propia Delegación de Gobierno, determinó la mañana de hoy para el desarrollo de esta operación.

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Durante los próximos días por parte de los servicios de la ciudad se procederá a la limpieza y vallado perimetral de la zona, estableciéndose vigilancia policial durante su realización.

En el operativo de esta mañana intervienen seis grupos de la unidad de intervención policial (UIP) con unos 300 policías y efectivos de la Unidad de Medios Aéreos de la Jefatura Superior así como, entre otras unidades, del área de Extranjería de la Policía Nacional, alcanzando una cifra total de unos 350 funcionarios. EFE

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(foto) (vídeo)