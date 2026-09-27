La incógnita sobre la fecha electoral devuelve el 'superdomingo' a las quinielas del PSOE

Guardar

Macarena Soto

Madrid, 27 sep (EFE).- La incógnita sobre la fecha de las elecciones generales ha devuelto a las quinielas del PSOE la posibilidad de un 'superdomingo' con las autonómicas y municipales el 23 de mayo de 2027, algo que, reconocen en las filas socialistas, solo sabrán cuando el presidente del Gobierno lo decida y lo anuncie.

PUBLICIDAD

El 'superdomingo' regresa a las conversaciones ante la situación en Ceuta, que lleva a pensar a miembros del partido que no habría que adelantar demasiado los comicios y que juntarlos sería la mejor forma para movilizar a su electorado.

Y aparece de nuevo entre las opciones a pesar de que el propio Pedro Sánchez ha negado en varias ocasiones que vaya a convocar las generales el 23 de mayo, coincidiendo con las autonómicas y municipales.

PUBLICIDAD

No solo se lo han pedido dirigentes de su partido como el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, sino que es una reclamación del PNV, que gobierna Euskadi con los socialistas y apoyó su investidura.

Pero separar los comicios, apuntan desde la Ejecutiva federal socialista, es un deseo del PNV que el PSOE no tiene por qué compartir.

En ese sentido se expresan también en el grupo parlamentario del Congreso, donde aseguran que el PSOE es libre para tomar sus propias decisiones, sin estar condicionado por otros partidos.

PUBLICIDAD

Hay opiniones para todos los gustos y en el grupo hay quien cree que Sánchez debería convocar elecciones cuando más le convenga al PSOE y ese día, defienden, es el 23 de mayo. Es cuando el PSOE moviliza más, con Sánchez en la papeleta y votando todo a la vez, subraya un diputado consultado por EFE.

Es crítico con la gestión que el Gobierno hizo de la crisis migratoria de Ceuta en los primeros días, tras la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos, pero cree que el líder socialista sigue atrayendo votos: "Si sale a ganar, arrastra".

PUBLICIDAD

La posibilidad de que el presidente cambie de opinión y opte finalmente por el 'superdomingo' también la contempla otro miembro de la dirección nacional, convencido de que es la mejor opción para el PSOE.

Cree que Sánchez no tiene tomada aún la decisión y que dependerá mucho de la agenda internacional y en parte también de la judicial.

Dos factores que pueden estar sobre la mesa son las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump podría sufrir un batacazo, y las presidenciales francesas previstas para abril de 2027, con todas las miradas en la líder ultraderechista Marine Le Pen.

PUBLICIDAD

Los resultados de esos comicios podrían fortalecer el programa progresista del PSOE y sus advertencias ante los riesgos de la ultraderecha, plantea este socialista, y movilizar no solo al electorado de izquierda, sino también al de centro ante el temor de que la democracia pueda estar en peligro.

En cuanto a la escena nacional, apunta otro miembro de la Ejecutiva, no puede olvidarse el calendario de las causas judiciales que afectan al partido y al Gobierno.

PUBLICIDAD

Esta fuente, que insiste en que la decisión es competencia exclusiva de Pedro Sánchez, considera que el juicio a Begoña Gómez, la mujer del presidente, puede activar a un electorado socialista en el que cala la idea de que se trata de una causa política.

En cualquier caso, ese juicio aún no tiene fecha, y desde el Gobierno se insiste en que no condicionará la decisión del presidente.

Sánchez, recuerdan en el Ejecutivo, ha admitido solo un posible adelanto técnico de los comicios, que podrían celebrarse incluso en verano, y ha asegurado que los convocará cuando más beneficie al país. EFE

PUBLICIDAD