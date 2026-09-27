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La crisis de la vivienda y la inflación desvían el foco político de Ceuta

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Madrid, 27 sep (EFE).- El desahucio de la anciana Maricarmen en Madrid y la inflación desvían el foco político que desde agosto estaba centrado en Ceuta y esta semana la atención se dirige al Consejo de Ministros del martes, donde Sumar confía en aprobar un nuevo real decreto ley para proteger a los inquilinos.

La posición de Junts será clave, ya que sus votos son necesarios para que el decreto sea convalidado después en un Congreso en el que el Gobierno de coalición, en minoría, está sufriendo para sacar adelante sus proyectos.

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La vivienda, los precios disparados de los carburantes, la política de extranjería y la ley de nietos marcarán también los plenos del Congreso y del Senado, cámaras que tendrán una agenda completa a lo largo de la semana.

La Mesa del Congreso tiene previsto abordar además el inicio de un procedimiento sancionador a Ana Vázquez, la diputada del PP que llevó un espray tóxico al hemiciclo y cuya limpieza en los baños provocó que varias personas fueran atendidas por los servicios médicos.

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El lunes el PP preparará su estrategia de cara al ciclo electoral en su Junta Directiva Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos, y escuchará los planes de su líder, Alberto Núñez Feijóo.

Otra semana más no habrá cara a cara entre Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión a control al Gobierno que se celebra los miércoles en el pleno del Congreso. La pasada semana Sánchez estaba en Nueva York y en esta, indican a EFE fuentes de Moncloa, no es posible por la visita a Madrid del presidente francés, Emmanuel Macron.

Macron comienza el martes una visita de Estado de dos días en la que se reunirá con Felipe VI y Pedro Sánchez.

Acompañado de su esposa Brigitte, será recibido por los reyes en el Palacio Real, donde también asistirá a una cena ofrecida en su honor.

La visita tendrá tanto un componente económico, con un foro de comercio e inversión bilatareal, como cultural, con un encuentro sobre democracia, juventud y redes sociales en la Universidad Complutense.

La agenda de política exterior incluye además la celebración del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que inaugura el rey en el hemiciclo del Congreso el jueves y en el que se abordarán los principales desafíos de las democracias.

Se trata de una de las citas previas a la XXX Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid el 4 y el 5 de noviembre, reunión que el Gobierno confía en relanzar después de que en la última cumbre, celebrada en 2024 en Ecuador, solo participaran tres jefes de Estado de los 22 países que conforman la comunidad.

También el jueves, ya por la tarde, el rey viajará a Galicia para participar en la inauguración del Foro La Toja, donde coincidirá con el presidente del Gobierno sin que, por el momento, se conozca la fecha en la que viajará a Ceuta.

La crisis de la ciudad autónoma será uno de los asuntos de este foro, además de la inteligencia artificial y de los retos de la economía española, y en él volverán a mantener un diálogo político los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González. EFE

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