Herido crítico un hombre tras un incendio en un asentamiento de chabolas en Ibiza

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Ibiza, 27 sep (EFE).- Un hombre de 48 años ha resultado herido crítico este domingo en el incendio de una chabola ubicada en el asentamiento de Casa Lola, en el municipio ibicenco de Sant Josep de sa Talaia, por lo que ha tenido que ser trasladado al Hospital Can Misses.

A raíz del incendio, originado sobre las 7.00 horas, el hombre ha sufrido quemaduras en el 90 % de su cuerpo, han informado desde la Guardia Civil y el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

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El Área de Salud ha precisado que se trata de un ciudadano paraguayo, trasladado por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061) con diagnóstico de gran quemado e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Can Misses a las 9.07 horas en estado crítico.

Los Bomberos de Ibiza han movilizado para la intervención una bomba nodriza y una bomba rural pesada, han informado a EFE fuentes del cuerpo.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del incendio. EFE

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