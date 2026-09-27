Folk Horror, fantasmas y vampiros: el "miedo controlado" del festival Rara Avis

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Beatriz Castañeda Aller

Valladolid, 27 sep (EFE).- Seres terroríficos como fantasmas, vampiros y monstruos recorren el festival Rara Avis, que por tercera edición consecutiva ha acercado los géneros de terror, fantasía y ciencia ficción a la población vallisoletana con el ánimo de generar, en palabras de su coordinadora, Montse Ruíz, "un miedo controlado".

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Así lo asegura la impulsora del festival a EFE, quien hace un balance muy positivo de un evento que ha completado el aforo en casi todas las actividades del programa y al que augura un crecimiento sostenido en los próximos años.

"Empezamos con el miedo de que no sabríamos si habría buena acogida, si habría nicho, como se dice ahora y sí, sí que tenemos frikis suficientes en la ciudad para la fantasía, la ciencia ficción y el terror", celebra Ruíz.

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La edición de este año se ha prolongado de jueves a sábado y ha girado en torno a la figura de Frankenstein, aunque no han faltado las charlas, videojuegos, películas, 'scape rooms' y disfraces en torno a diversidad de temáticas como el género del Folk Horror, la mirada femenina en el cine de terror o la mitología del Romanticismo.

Ruíz explica que el festival nació hace tres años siguiendo el ejemplo de eventos similares en otros puntos del país y con la voluntad de acercar la experiencia a los vecinos de Valladolid, una idea que compartió la Fundación Municipal de Cultura, quien ofreció de inmediato la Casa Zorrilla para su desarrollo.

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"No podía ser en otro sitio, es nuestra casa encantada", afirma Ruíz, quien reconoce que este ha sido otra de las intenciones del evento, "perder el respeto" a lugares históricos de la ciudad y acercarlos a la ciudadanía y, especialmente, a la población más joven.

Aunque la coordinadora reconoce que Rara Avis compite con Tiktok, las redes sociales y otros estímulos, el festival todavía tiene el reto de bajar la media de edad de los asistentes e intentar acercar sus actividades al público adolescente.

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Mientras tanto, Rara Avis continúa su vocación de acercar este universo fantasioso desde un punto de vista divulgativo y una apuesta por poner en valor a los autores y creadores locales.

Un festival para una realidad que asusta

La elección de los géneros de terror, fantasía y ciencia ficción ha sido, confiesa Ruíz, "una cuestión personal", pues admite tener una debilidad por el género.

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"La vida real asusta mucho y no la puedes controlar, es algo que se te escapa, y el terror, en una novela o en una película, sabes que es una ficción y que en hora y media o cuando cierres el libro, aquello se ha terminado", explica.

La organizadora apunta que este es el motivo por el que estos géneros gozan, cada vez más, de buena salud y por el que proliferan encuentros culturales como Rara Avis o el Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid (PUFA), con quienes mantienen un contacto estrecho, aunque todavía no han concretado ninguna colaboración formal. EFE

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bca/aam

(foto)