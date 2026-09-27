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Folk Horror, fantasmas y vampiros: el "miedo controlado" del festival Rara Avis

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Beatriz Castañeda Aller

Valladolid, 27 sep (EFE).- Seres terroríficos como fantasmas, vampiros y monstruos recorren el festival Rara Avis, que por tercera edición consecutiva ha acercado los géneros de terror, fantasía y ciencia ficción a la población vallisoletana con el ánimo de generar, en palabras de su coordinadora, Montse Ruíz, "un miedo controlado".

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 Así lo asegura la impulsora del festival a EFE, quien hace un balance muy positivo de un evento que ha completado el aforo en casi todas las actividades del programa y al que augura un crecimiento sostenido en los próximos años. 

"Empezamos con el miedo de que no sabríamos si habría buena acogida, si habría nicho, como se dice ahora y sí, sí que tenemos frikis suficientes en la ciudad para la fantasía, la ciencia ficción y el terror", celebra Ruíz.

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La edición de este año se ha prolongado de jueves a sábado y ha girado en torno a la figura de Frankenstein, aunque no han faltado las charlas, videojuegos, películas, 'scape rooms' y disfraces en torno a diversidad de temáticas como el género del Folk Horror, la mirada femenina en el cine de terror o la mitología del Romanticismo.

Ruíz explica que el festival nació hace tres años siguiendo el ejemplo de eventos similares en otros puntos del país y con la voluntad de acercar la experiencia a los vecinos de Valladolid, una idea que compartió la Fundación Municipal de Cultura, quien ofreció de inmediato la Casa Zorrilla para su desarrollo.

"No podía ser en otro sitio, es nuestra casa encantada", afirma Ruíz, quien reconoce que este ha sido otra de las intenciones del evento, "perder el respeto" a lugares históricos de la ciudad y acercarlos a la ciudadanía y, especialmente, a la población más joven.

Aunque la coordinadora reconoce que Rara Avis compite con Tiktok, las redes sociales y otros estímulos, el festival todavía tiene el reto de bajar la media de edad de los asistentes e intentar acercar sus actividades al público adolescente.

Mientras tanto, Rara Avis continúa su vocación de acercar este universo fantasioso desde un punto de vista divulgativo y una apuesta por poner en valor a los autores y creadores locales.

Un festival para una realidad que asusta

La elección de los géneros de terror, fantasía y ciencia ficción ha sido, confiesa Ruíz, "una cuestión personal", pues admite tener una debilidad por el género.

"La vida real asusta mucho y no la puedes controlar, es algo que se te escapa, y el terror, en una novela o en una película, sabes que es una ficción y que en hora y media o cuando cierres el libro, aquello se ha terminado", explica.

La organizadora apunta que este es el motivo por el que estos géneros gozan, cada vez más, de buena salud y por el que proliferan encuentros culturales como Rara Avis o el Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid (PUFA), con quienes mantienen un contacto estrecho, aunque todavía no han concretado ninguna colaboración formal. EFE

bca/aam

(foto)

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