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El asesino de Bormujos agrede a tres funcionarios al llegar a prisión, según sindicato

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Sevilla, 27 sep (EFE).- El sindicato ACAIP-UGT ha denunciado que el joven de 20 años detenido como presunto autor de la muerte de una mujer en Bormujos (Sevilla), habría agredido y causado lesiones a tres funcionarios con un pincho en el Centro Penitenciario de Sevilla I.

El joven, según ha informado el sindicato en un comunicado, ingresó en Sevilla I a las 14:15 horas y tras realizarse el cacheo reglamentario se le entregó el correspondiente lote higiénico y fue ubicado en el departamento de Ingresos.

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Tres horas después, cuando un funcionario procedió a abrir su celda, "el interno se abalanzó sobre él sin mediar palabra esgrimiendo un pincho carcelario que había fabricado con el mango de un peine. El trabajador cayó al suelo y recibió varios puñetazos en la cara y el cuello".

Ante la elevada agresividad y corpulencia del interno, el Jefe de Servicios acudió junto a otros funcionarios para auxiliar al compañero y controlar la situación.

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La rápida intervención y profesionalidad de los trabajadores permitió reducir al agresor, aunque tres funcionarios, entre ellos el Jefe de Servicios, resultaron heridos y tuvieron que recibir asistencia de los servicios médicos del establecimiento y dos de ellos fueron posteriormente trasladado al hospital, según el relato del sindicato.

Desde el sindicato se ha indicado que lo sucedido en Sevilla I es "una muestra especialmente clara de la realidad de nuestro trabajo: un funcionario puede abrir una celda y encontrarse, sin previo aviso, frente a una persona extremadamente violenta armada con un pincho artesanal".

Además del reconocimiento como agentes de la autoridad, ACAIP-UGT ha reclamado más formación práctica y continuada en defensa personal e intervención ante situaciones violentas, así como una reestructuración de las plantillas y de las Relaciones de Puestos de Trabajo para adaptarlas a la complejidad de la población penitenciaria actual. EFE

lra/av/oli

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