Cientos de personas acampan en Sol por la vivienda: "O cae el rentismo, o cae el Gobierno"

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Madrid, 27 sep (EFE).- Centenares de personas se han concentrado en la madrugada de este domingo en la madrileña Puerta del Sol con la intención de pasar la noche en tiendas de campaña como protesta por la crisis de la vivienda, exclamando que no aguantan más y que "o cae el rentismo o cae el Gobierno".

Esta acampada se inició a primeras horas de la noche del sábado, al término de la manifestación que se celebró en el centro de Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su casa de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.

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"Hemos decidido acampar en Sol para exigir medidas reales en materia de vivienda. No aguantamos más este estado rentista que nos exprime y nos echa de nuestros barrios. Toda ayuda es bienvenida. Si no puedes venir a acampar, puedes traer sacos de dormir, esterillas, comida o agua", ha publicado en la red social X el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, impulsor de la iniciativa.

En un clima de tranquilidad y sin incidencias, los congregados participan en la concentración reivindicativa, en la que se han instalado alrededor de una treintena de tiendas de campaña.

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También se ha hecho acopio de comida y bebida para pasar la noche y el Sindicato de Inquilinas ha instalado una carpa a modo de punto de información sobre la situación de la vivienda en España y los alquileres.

"Necesitamos políticas valientes porque no aguantamos más y llevamos demasiado tiempo ya invadidas por los verdaderos invasores, que son los inversores", ha expresado a La Sexta la representante del Sindicato de Inquilinas Valeria Racu.

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Esta representante de la organización que ha impulsado la concentración ha añadido que, si el próximo martes el Gobierno no anuncia un decreto sobre la vivienda, supondrá una decepción porque "es lo mínimo que puede hacer".

"Si no se puede hacer nada, entonces la pregunta que queda es quién gobierna. ¿Quién gobierna en este país entonces? Gobiernan los rentistas, gobiernan los buitres, gobiernan los empresarios. Eso es lo que nos están diciendo a la cara. Entonces, si el martes no hay real decreto, nos están diciendo que hay que elegir entre dos bandos: o cae el rentismo o cae el Gobierno", ha continuado.

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Racu ha expresado también que, si el Gobierno no toma medidas ante un problema tan grave que afecta a millones de personas en todo el Estado, lo que está haciendo es abrirle las puertas de par en par al fascismo y a la ultraderecha.

El 15 de mayo de 2011 también tuvo lugar una acampada masiva en la Puerta del Sol de Madrid que duró varias semanas, hasta que fue desalojada por las fuerzas de seguridad.

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Otro representante del Sindicato de Inquilinas ha explicado que, de momento, van a dormir esta noche en la Puerta del Sol y que luego se irán organizando.

Por la Puerta del Sol se encuentran también figuras de la cultura como los actores Carlos Bardem o Juan Diego Botto.

Este último ha expresado en La Sexta que en la concentración "hay gente muy joven, gente mayor y gente muy mayor", que "es una cosa totalmente intergeneracional" y que "los reclamos se dirigen a todas las administraciones, municipal, autonómica y central, que son las que tienen competencia en Vivienda".

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Botto ha mostrado su confianza en que se apruebe "una ley ambiciosa (de Vivienda) que vaya realmente a solucionar los problemas, que se atreva a ser una ley que vaya al fondo y que ponga coto al rentismo", porque, si no, ha añadido, "va a ser un nuevo fracaso y la sensación que va a germinar entre la ciudadanía es que la política no sirve para nada y eso no puede suceder".

La manifestación de este sábado ha congregado a más de 300.000 personas según la organización y 25.000 según la Delegación del Gobierno, que recorrieron las calles de Madrid bajo el lema "Ni una Maricarmen más".

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Los manifestantes congregados en Sol han coreado lemas como "Esto es por Maricarmen" o "Ni un desahucio más". EFE