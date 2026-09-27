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Ceferin advierte de que la injerencia política en Italia podría afectar a la Euro 2032

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Roma, 27 sep (EFE).- El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, advirtió de que cualquier injerencia política en las instituciones deportivas italianas podría afectar a la confianza del organismo europeo y de los socios de la Eurocopa 2032, que Italia organizará junto a Turquía.

En una entrevista publicada este domingo por La Gazzetta dello Sport, el diario deportivo con más tirada en Italia, Ceferin defendió la autonomía de las federaciones y confió en que las instituciones deportivas italianas encuentren una solución a la situación de crisis e inestabilidad que atraviesa la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

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"La independencia de las federaciones y el respeto a la voluntad de sus miembros son principios fundamentales de los Estatutos de la UEFA y de la FIFA, y esperamos que sean respetados", señaló.

"Confiamos en que las instituciones deportivas italianas sepan encontrar una solución acorde con estos principios, en interés del fútbol italiano e internacional", agregó.

Sobre la relación entre la situación de la FIGC y la Eurocopa 2032, Ceferin evitó comentar escenarios hipotéticos, aunque subrayó que Italia, como coorganizadora, "tiene una responsabilidad particular".

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"Precisamente por eso es importante preservar la independencia de las instituciones deportivas. Cualquier forma de injerencia política podría minar la confianza de la UEFA y de los demás socios", afirmó.

Ceferin también consideró que los estadios italianos "no están ni de lejos a la altura del prestigio" del fútbol del país y señaló que la Euro 2032 puede ser una oportunidad para mejorar las infraestructuras.

"El momento es difícil, pero el fútbol vive de ciclos. También les ha ocurrido a otras grandes naciones futbolísticas, que después han regresado más fuerte. Italia tiene historia, talento y competencias para hacer lo mismo", concluyó. EFE

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