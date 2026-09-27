Ceferin advierte de que la injerencia política en Italia podría afectar a la Euro 2032

Guardar

Roma, 27 sep (EFE).- El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, advirtió de que cualquier injerencia política en las instituciones deportivas italianas podría afectar a la confianza del organismo europeo y de los socios de la Eurocopa 2032, que Italia organizará junto a Turquía.

En una entrevista publicada este domingo por La Gazzetta dello Sport, el diario deportivo con más tirada en Italia, Ceferin defendió la autonomía de las federaciones y confió en que las instituciones deportivas italianas encuentren una solución a la situación de crisis e inestabilidad que atraviesa la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

PUBLICIDAD

"La independencia de las federaciones y el respeto a la voluntad de sus miembros son principios fundamentales de los Estatutos de la UEFA y de la FIFA, y esperamos que sean respetados", señaló.

"Confiamos en que las instituciones deportivas italianas sepan encontrar una solución acorde con estos principios, en interés del fútbol italiano e internacional", agregó.

Sobre la relación entre la situación de la FIGC y la Eurocopa 2032, Ceferin evitó comentar escenarios hipotéticos, aunque subrayó que Italia, como coorganizadora, "tiene una responsabilidad particular".

PUBLICIDAD

"Precisamente por eso es importante preservar la independencia de las instituciones deportivas. Cualquier forma de injerencia política podría minar la confianza de la UEFA y de los demás socios", afirmó.

Ceferin también consideró que los estadios italianos "no están ni de lejos a la altura del prestigio" del fútbol del país y señaló que la Euro 2032 puede ser una oportunidad para mejorar las infraestructuras.

PUBLICIDAD

"El momento es difícil, pero el fútbol vive de ciclos. También les ha ocurrido a otras grandes naciones futbolísticas, que después han regresado más fuerte. Italia tiene historia, talento y competencias para hacer lo mismo", concluyó. EFE