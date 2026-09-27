Cataluña afronta un debate de política general centrado en educación, seguridad y vivienda

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Roger Mateos

Barcelona, 27 sep (EFE).- El Parlamento de Cataluña afronta la próxima semana un debate de política general -el tercero de Salvador Illa como president- con la educación, la seguridad y la vivienda en el foco y ante la expectativa de un posible retorno del líder de Junts, Carles Puigdemont, este otoño.

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Tras conseguir aprobar unos presupuestos de la Generalitat -por primera vez desde 2023- con el apoyo de ERC y Comuns, el Govern del PSC pondrá a prueba la solidez de las relaciones con sus socios de investidura, a pocos meses del inicio de un nuevo ciclo electoral, en el que los partidos buscan con mayor ahínco marcar perfil de cara a las elecciones municipales y generales previstas para 2027.

Serán tres jornadas de debate, que arrancarán el martes 29 de septiembre a las cuatro de la tarde, con el discurso -sin límite de tiempo- de Illa, tras el cual se suspenderá la sesión.

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Parte central de la intervención del president tendrá que ver con la crisis de la vivienda, según han explicado fuentes del Govern, que han remarcado que Illa solo ve dos caminos posibles: "explotar los miedos" de la población, es decir, ofrecer "agravios, enemigos y nostalgia"; o "gobernar los cambios", esto es, fijar un "horizonte" hacia el que avanzar.

El jefe del ejecutivo hablará de "cómo construir una Cataluña en la que quepa todo el mundo" y defenderá que "la peor decisión para un país es no decidir", según las mismas fuentes.

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Al día siguiente, miércoles 30 de septiembre, empezarán los duelos parlamentarios, con las intervenciones de los líderes de cada grupo -empezando por Junts, principal partido de la oposición-, a los que está previsto que Illa conteste individualmente.

El pleno finalizará el jueves 1 de octubre, a partir de las 14:30 horas, con el debate y votación de las propuestas de resolución presentadas por los grupos.

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El tono del debate será intenso, después de que en los últimos meses la oposición haya cargado contra el Govern por las crisis en educación (huelgas de docentes y fiasco de las pruebas PISA), transporte (deficiencias en la red de Rodalies y tira y afloja por la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat), seguridad (tiroteos y proliferación de armas blancas) y vivienda.

Todo ello a pocos meses de un nuevo ciclo electoral, lo que puede dificultar a los socialistas la búsqueda de acuerdos con ERC y Comuns, aunque puede haber cuestiones, como el nuevo modelo de financiación, en las que cierren filas.

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Las votaciones de las propuestas de resolución serán un termómetro para calibrar la consistencia de la mayoría que permitió la investidura de un Illa que busca complicidades para impulsar un "acuerdo de país" sobre educación.

La última jornada del debate de política general coincidirá con el noveno aniversario del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, que la ANC conmemorará con una manifestación -en la plaza Urquinaona de Barcelona- bajo el lema "Vam votar. Vam guanyar. I no hem renunciat" (Votamos. Ganamos. Y no hemos renunciado).

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La conmemoración del 1-O llega después de que el pasado martes el Tribunal Constitucional decidiera amnistiar el delito de malversación al exconseller Jordi Turull, lo que abre la puerta al regreso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuando en las próximas semanas se apruebe la sentencia, que el magistrado del Supremo Pablo Llarena prevé aplicar de inmediato.

El de la semana que viene podría ser, pues, el último debate de política general sin la presencia de Puigdemont, aunque una de las primeras decisiones que deberá tomar a su regreso será si ocupa su escaño en el Parlament como jefe de la oposición o deja su acta de diputado. EFE

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