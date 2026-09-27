Birrell gana a Joint el duelo de australianas en la final de Seúl

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Redacción deportes, 27 sep (EFE).- La australiana Kimberly Birrell, 60 del ránking WTA, se proclamó este domingo campeona del torneo 250 de Seúl (Corea del Sur), disputado sobre pista dura, tras imponerse en la final a su compatriota Maya Joint por 6-4 y 6-2 en una hora y veintitrés minutos.

Birrell, de 28 años, disputó en Seúl la segunda final de su trayectoria deportiva a nivel individual tras la de Osaka (Japón) el 20 de octubre de 2024, en la que perdió con Naomi Osaka.

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La victoria en Seúl supone la primera de su carrera de este nivel, ya que las dos únicas que figuraban en su palmarés eran los ITF de Brisbane (Australia) en 2017 y Cantanhede (Portugal) en 2023. EFE