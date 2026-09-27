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Andalucía activa la emergencia por el incendio de Igualeja (Málaga) y confina el municipio

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Madrid, 27 sep (EFE).- La Junta de Andalucía ha activado esta madrugada la fase de emergencia, en situación operativa 1, ante la evolución del incendio forestal declarado en el término municipal de Igualeja (Málaga), donde se ha decretado el confinamiento de la población y se ha cortado al tráfico la carretera MA-7304.

Emergencias Andalucía ha informado en la red social X de que los vecinos de Igualeja deben permanecer confinados y mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo.

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El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado en la misma red social de la activación de esta fase de emergencia ante la evolución del incendio y ha pedido a la población que siga las indicaciones de los servicios de emergencia.

El fuego, declarado en la noche del sábado, afecta al paraje Mirador de Igualeja y en el dispositivo participan 120 bomberos forestales, una Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRICA), cuatro técnicos de operaciones (TOP), un técnico de extinción (TEX), un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), dos técnicos de logística y dos agentes de medio ambiente.

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El dispositivo cuenta además con cinco autobombas, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), una unidad de medios aéreos (MOT) y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF). EFE

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