Žan Tabak: "Dejamos escapar el partido por falta de energía"

Andorra la Vella, 26 sep (EFE).- Žan Tabak, entrenador del MoraBanc Andorra, fue crítico con el rendimiento físico de sus jugadores ante el Obradoiro y señaló que dejaron "escapar el partido por falta de energía".
"Doy la enhorabuena a nuestro adversario por su buen partido. Para nosotros es una pena dejar escapar el triunfo ya que físicamente hemos llegado sin gasolina y con algunos jugadores fuera de forma porque no han hecho pretemporada", destacó.
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"Ha llegado un momento del partido que no podíamos organizar ni defender. Nos fuimos abajo mentalmente y físicamente", insistió.
"Tenemos margen de mejora. Necesitamos ponernos en forma. Hemos tenido muchos jugadores que no han entrenado y otro margen de mejora es que los nuevos que no han jugado en la ACB empiecen a entender lo que es la liga española", dijo Tabak.
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'Chumi' Ortega, al acabar el partido, acusó a Tabak de no hacer rotaciones cuando tenía el equipo ahogado y el de Split le respondió. "Estoy de acuerdo al 100%, pero hay jugadores que no están para dar el mismo rendimiento cuando rotan", señaló.
James Akinjo, en su primer encuentro, repartió 12 asistencias, pero Tabak le envió un mensaje: "Yo no miro el baloncesto así como vosotros. Akinjo no estaría aquí con nosotros si no confiáramos en él. Tiene talento, pero debe ajustarse al estilo de juego de la ACB para ser más peligroso".
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Sobre Artem Pustovyi, resaltó: "No está en forma aún y es su responsabilidad ponerse en forma porque para nosotros es un referente". EFE
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