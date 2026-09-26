Tuchel: "Fuimos mejores"

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Londres, 26 sep (EFE).- Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, afirmó que fueron mejores que España, pese a la derrota y culpó del resultado a los errores propios.

"Nuestro inicio fue terrible, el peor posible", reconoció el alemán. "Te lo pone muy complicado contra un equipo así. Después de los diez-doce primeros minutos, fuimos el mejor equipo. Dominamos en su mitad de la cancha".

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"Creamos ocasiones y marcamos dos goles y tuvimos nuestros mejores quince minutos después del descanso. Pero no marcamos el penalti. Creo que España se pensó que su racha de imbatibilidad acababa hoy. Cometimos el error del 2-2 y el 2-3 es el único gol que ellos marcan en realidad. Es lo que hay. Hay que aprender de esto, quedarnos con lo positivo y utilizarlo contra la República Checa". EFE