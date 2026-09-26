Tien derrota a Cobolli e iguala la Copa Laver

Guardar

Londres, 26 sep (EFE).- El estadounidense Learner Tien igualó el marcador en la Copa Laver (3-3) al derrotar al italiano Flavio Cobolli en el primer duelo del sábado.

Tien, que debutaba en esta competición, se impuso al italiano aprovechando los errores forzados del mismo. Hasta 35 cometió Cobolli, que soñó con la remontada en el 'tie break', cuando pasó del 8-4 al 8-7, pero acabó sucumbiendo ante el estadounidense.

PUBLICIDAD

Después de una primera jornada en la que Europa dominó por 3-1, el sábado comienzó con buen pie para los del Resto del Mundo, que con esta primera victoria igualan a 3-3 el marcador global, ya que los puntos del sábado cuentan dobles.

El siguiente encuentro de la Copa Laver será el que disputen el alemán Alexander Zverev y el australiano Alex de Miñaur, seguido en la sesión de tarde por el español Carlos Alcaraz y el estadounidense Taylor Fritz y un dobles. EFE

PUBLICIDAD