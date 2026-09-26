Temas del día de EFE España del domingo 27 de septiembre de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - La Guardia Civil está incrementando la vigilancia en las costas del litoral de Ceuta al detectar un incremento de embarcaciones de todo tipo que están saliendo con destino a la Península, mientras cerca de 18.000 migrantes permanecen en la ciudad autónoma a la espera de que se resuelvan sus expedientes.

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PARTIDOS PSOE

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, presentan las candidaturas socialistas en la región para las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el 23 de mayo de 2027.

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Madrid - La incógnita sobre la fecha de las elecciones generales ha devuelto a las quinielas del PSOE la posibilidad de un 'superdomingo' con las autonómicas y municipales el 23 de mayo de 2027, algo que, reconocen en las filas socialistas, solo sabrán cuando el presidente del Gobierno lo decida y lo anuncie.

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PARTIDOS PNV

Vitoria - El PNV celebra en las campas de Foronda su tradicional 'Alderdi Eguna' (Día del partido), una jornada festiva con un acto político central en el que intervienen el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de la formación nacionalista, Aitor Esteban.

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UCRANIA GUERRA

Base Aérea Mihail Kogălniceanu (Rumanía) - La madrugada del 16 de agosto, dos F-18 despegaron desde la base aérea Mijail Kogălniceanu, en Rumanía, para derribar un dron ruso que había invadido el espacio aéreo del país. Los dos pilotos del Ejército del Aire forman parte de las 190 personas que integran el destacamento español que colabora con la OTAN en misiones de policía aérea, y que el Estado Mayor de la Defensa ha visitado esta misma semana. Por Santi Sánchez.

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IRÁN GUERRA

Madrid - El Consejo de Ministros aprueba este martes un nuevo paquete anticrisis con el que pretende contener el encarecimiento de la factura energética, que ya amenaza con provocar paradas en las fábricas y protestas de los agricultor.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8013664089 )

DÍA TURISMO

Madrid- El turismo sigue cosechando año tras año cifras de récord, tanto en viajeros como en gasto y en precios, una tendencia que estalló tras los cierres impuestos por la pandemia y que mantiene lo que se conoce en el sector -que este domingo celebra su Día Mundial- como "efecto champán", al tiempo que provoca reacciones en contra especialmente en destinos más masificados.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023689548 )

INFECCIONES RESPIRATORIAS

Madrid - La mayoría de comunidades dan este lunes el pistoletazo de salida a la campaña de inmunización frente a las infecciones respiratorias 2026/2027, en la que como principal novedad, varias ampliarán la vacuna pediátrica de la gripe a los adolescentes acercándola a los colegios para mejorar las coberturas.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023231893 )

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Madrid - El desarrollo de la inteligencia artificial avanza a un ritmo exponencial mientras las regulaciones de los países para tratar de controlarla y de asegurar su gobernanza están cada vez más fragmentadas y avanzan en direcciones muy distintas -y a veces hasta contrapuestas- en un mundo donde las fronteras digitales están cada vez más desdibujadas.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023781614)

DESPERDICIO ALIMENTARIO

Madrid- El desperdicio alimentario en España ya se cuantifica -va ligeramente a la baja- gracias a iniciativas, foros y agentes sociales que buscan concienciar a toda la cadena del coste de este despilfarro; se unen a esta batalla leyes como la española, en vigor desde abril.

(Texto) (Infografía)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023491017 )

TIEMPO OTOÑO

Madrid - El primer domingo del otoño deja sentir los efectos de una masa de aire frío en altura que puede dejar por la tarde precipitaciones y chubascos en zonas del norte peninsular. Las temperaturas descenderán en gran parte del país, aunque aún se podrán superar los 35 grados en el valle del Guadalquivir.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:00h.- Getafe.- PARTIDOS PSOE-M.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSOE-M, Óscar López, presentan las candidaturas del PSOE de Madrid para las elecciones municipales y autonómicas de 2027. Polideportivo Municipal Juan de la Cierva. Avenida de las Ciudades, s/n (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Vitoria.- PARTIDOS PNV.- El PNV celebra su tradicional Alderdi Eguna, el día del partido. Campas de Foronda (Texto) (Foto).

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS PCE.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el portavoz adjunto y diputado de Sumar en el Congreso, y secretario general del PCE, Enrique Santiago, participan en la mesa 'El futuro del movimiento obrero y la izquierda' en la Fiesta del PCE. Espacio Pasionaria, Recinto Ferial Auditorio Miguel Ríos (Rivas- Vaciamadrid).

12:30.- Madrid. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, visita el Mercado de Valdebebas junto al vicesecretario de Territorial del Partido Popular de Madrid, José Antonio Sánchez, donde atienden a los medios de comunicación.

12:30h.- Madrid.- POLÍTICA PARTIDOS.- El partido Iustitia Europa celebra un acto para dar a conocer sus candidaturas a las próximas elecciones generales. Hotel Meliá Madrid Princesa. C/ Princesa, 27 – Madrid.

14:30h.- Lugo.- PARTIDOS PSDEG.- El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, participa en la IV Festa da Troita con Xamón. Campo da Festa. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

10:00.- Sevilla.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, atiende a los medios de comunicación antes de participar en una carrera solidaria. Cortijo Parque del Alamillo.

12:00h.- Burgos.- VIVIENDA DESAHUCIOS.- El Sindicato de Vivienda convoca en Burgos una protesta por la situación generada tras el desahucio de la anciana Maricarmen en Madrid. Plaza el Cid. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

09:15h.- Gijón.- AGUA JORNADAS.- El Clúster del Agua del Principado celebra unas jornadas nacionales con 400 expertos. Teatro de La Laboral.

09:30h.- Melilla.- FUERZAS SEGURIDAD.- Jornada de convivencia motera de la Guardia Civil de Melilla y colectivos moteros de la ciudad. Comandancia de la Guardia Civil

10:00h.- Lesaka.- FIESTA PASTORES.- Fiesta de los Pastores Vascos, la última de un ciclo de 20 años en la que la que se homenajea a los jóvenes que emigraron como pastores a tierras americanas en el siglo.

10:00h.- Madrid.- CÁNCER INVESTIGACIÓN.- La Fundación CRIS Contra el Cáncer, entidad de referencia en la investigación oncológica y hematológica, celebra una nueva edición de la Carrera CRIS bajo el lema 'Si corres, curas' para recaudar fondos para Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI.

11:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- ENFERMEDADES CÁNCER.- Más de 100 profesionales participan en la I Feria de oncología integrativa, cuya actividad estará centrada en la medicina, la nutrición, el ejercicio y el acompañamiento. Recinto Ferial.

11:00h.- Madrid.- PREVENCIÓN SUICIDIO.- La Alianza para la Prevención del Suicidio convoca una manifestación en Madrid bajo el lema 'Escucha activa. Respuesta colectiva' para reclamar recursos, coordinación y respuestas sostenidas. Plaza de Murillo.

12:00h.- Madrid.- LEY SUELO.- La Coordinadora Madrid contra la LIDER convoca una concentración contra la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Puerta de Sol

12:00h.- Huesca.- ANIMALES PROTESTAS.- AnimaNaturalis y PACMA convocan una concentración frente al Ayuntamiento de Huesca para denunciar las carencias en la gestión de las colonias felinas de la ciudad y exigir el cumplimiento de la normativa de protección animal vigente. Ayuntamiento.

12:00h.- Madrid.- EDUCACION HUELGA.- La plataforma Menos Lectivas convoca una manifestación en defensa de la educación pública. La eurodiputada de Podemos Irene Montero atiende a los medios a las 10:50h en la Cuesta de Moyano, tras las declaraciones de los convocantes. Atocha a Sol (Texto) (Foto)

12:00h.- Santiago de Compostela.- JUEGOS MESA.- Los juegos de mesa, pasando por clásicos como el parchís o el Monopoly hasta otros más modernos como el Morada Maldita, no han pasado de moda a pesar de las videoconsolas y Santiago ha propuesto un fin de semana en el que entretenerse juntos. Por Ana Martínez. Área Central. (Texto) (Foto).

12:30h.- Alcázar de San Juan (Ciudad Real).- SANIDAD ABORTO.- Concentración de la Plataforma por el derecho al aborto en la sanidad pública de Castilla-La Mancha para reivindicar el derecho a abortar en los centros sanitarios públicos de la región. Plaza de España

CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros concurso ganaderías -reses de Saltillo, Palha, Castillejo de Huebra, Conde de la Corte, Pallarés y Valldellán- para Isaac Fonseca, Cristian Pérez y Alejandro Chicharro. Plaza de las Ventas. (Texto) (Foto)

19:00h.- Manacor.- JAZZ MANACOR.- Clausura del III Festival de Jazz de Manacor con el Jorge Rossy Vibes Quartet y la Voodoo Children Orchestra, dirigida por el músico mallorquín Toni Vaquer. Auditori

21:00h.- Tazacorte (La Palma).- ESPECTÁCULOS MUSICAL.- El musical 'La Cruz de Celia', con el que se celebra el centenario de la 'Reina de la Salsa', llega a La Palma tras su estreno en Madrid. Polideportivo municipal.

EFE

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