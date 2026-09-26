Sindicato de Inquilinas llama a acampar en Sol al acabar la manifestación por la vivienda

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Madrid, 26 sep (EFE).- El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en la Puerta del Sol al finalizar la manifestación por la vivienda que ha congregado este sábado a decenas de miles de manifestantes en el centro de Madrid.

"Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.

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Más de 300.000 personas según la organización y 25.000 según la Delegación del Gobierno han recorrido las calles de Madrid este sábado bajo el lema "Ni una Maricarmen más" para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, una situación de la que culpan al Gobierno, a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid. EFE

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