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Sindicato de Inquilinas avisa que el Gobierno no tiene sentido sin el decreto de vivienda

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Madrid, 26 sep (EFE).- La portavoz del Sindicato de Inquilinas Alicia del Río ha advertido este sábado de que la continuidad del Gobierno de coalición "no tiene sentido" si no se aprueba el martes el decreto de vivienda.

Así lo ha dicho en declaraciones a la prensa en la Puerta del Sol de Madrid al inicio de la manifestación que recorre esta tarde el centro de Madrid en protesta por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, una situación de la que culpan al Gobierno, a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid.

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"Este real decreto ha sido presentado a todas las fuerzas parlamentarias y les hemos dicho un mensaje muy claro: si no se aprueba este martes, este Gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido. La ola de indignación que se ha desatado no va a parar", ha sostenido.

El Sindicato de Inquilinas considera que el desahucio de Maricarmen "es un punto de no retorno", a la par que ha advertido de que no "tolerarán" que "vuelva a suceder".

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"Responsabilizamos al Gobierno de (la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díz) Ayuso, que se ríe en nuestra cara montando ferias inmobiliarias para especuladores y gastándose el dinero público en áticos de lujo y ha convertido esta región en un paraíso de la especulación. Y responsabilizamos al Gobierno central, que con su inacción y al utilizar el dolor de Maricarmen en su campaña partidista contra el PP ha demostrado ser inútil", ha añadido.

Para el Sindicato de Inquilinas, el "primer paso" para revertir la actual situación de crisis habitacional tiene que ocurrir "este mismo martes" con la aprobación del real decreto sobre vivienda, que "exigen" que se apruebe y que incluya los contratos indefinidos y la congelación de los precios de los alquileres, entre otras.

Preguntada por la asistencia de fuerzas progresistas a la manifestación de hoy, la portavoz del Sindicato ha contestado que no tienen constancia de qué representantes asistirán: "Sabemos que va a venir todo el país, toda la sociedad que está de acuerdo con derecho a la vivienda. Si esos personajes públicos están de acuerdo con el derecho a vivienda, probablemente se pasarán por aquí", ha resuelto. EFE

(foto) (vídeo)

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