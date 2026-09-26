Silvia González será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Badajoz tras ganar las primarias

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La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González Chaves, será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Badajoz tras ganar las primarias celebradas este sábado con el 63,9% de los votos.

En concreto, tras el recuento de las papeletas emitidas en la votación de las primarias a la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Badajoz, la candidatura de Silvia González Chaves ha recibido 232 votos, que supone un 63,9% de los sufragios, mientras que la candidatura de Concha Baños ha obtenido 131 votos, un 36%.

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Además, se han emitido 27 votos en blanco y 2 votos nulos, según los datos aportados por el PSOE de Extremadura en nota de prensa.

La participación en las elecciones primarias a la Alcaldía de Badajoz ha sido del 62,82% del total de 624 militantes llamados a las urnas.

Con este resultado, la candidata del PSOE a la alcaldía de Badajoz en las elecciones municipales de mayo de 2027 será Silvia González Chaves.