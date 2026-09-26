São Paulo vence a Corinthians y se ilusiona con el título de la Liga femenina en Brasil

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Río de Janeiro, 26 sep (EFE).- El equipo femenino de São Paulo venció este sábado de remontada por 1-2 al de Corinthians en el partido de ida de la final del Campeonato Brasileño y quedó más cerca de poner fin a la larga hegemonía de las Bravas, campeonas en las últimas seis temporadas.

Las jugadores del Tricolor se impusieron a domicilio en el estadio Neo Química Arena de Corinthians ante 21.871 espectadores.

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De cara al decisivo partido de vuelta, este sábado en su cancha, el estadio Morumbí, las pupilas del entrenador Thiago Viana necesitan de una victoria por cualquier diferencia o hasta de un empate para levantar el primer título.

Corinthians es el equipo femenino más ganador en Brasil, con 7 títulos en 10 finales jugadas, los últimos 6 obtenidos de forma consecutiva.

Hoy dominó el primer tiempo del partido en casa.

Las Bravas se fueron adelante a los 9 minutos luego de que la atacante Gabi Zanotti, tras recibir una asistencia desde la derecha de Vic Albuquerque, cabeceó sin marca dentro del área y venció a la portera Carlinha.

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La desventaja obligó al São Paulo a organizarse y a comenzar a asumir el control de balón, lo que le rindió frutos a los 20 minutos cuando, en su primera jugada de peligro en el partido y tras una combinación de pases entre Aline Milene y Serrana, la delantera Giovanna Crivelari empató con un fuerte remate dentro del área.

En el segundo tiempo, con Corinthians golpeado por la salida de Gabi Zanotti por una lesión y por las molestias que impidieron destacar a Tamires, São Paulo jugó con mayor libertad y consiguió el gol definitivo y de remontada en el minuto 67.

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La delantera Isa Guimarães aprovechó un error defensivo para superar a Nicole, portera de Corinthians.

La de este sábado fue la primera derrota sufrida por el equipo dirigido por la ex seleccionadora brasileña Emily Lima en el estadio Neo Química Arena, en donde acumulaba 29 victorias y 3 empates.

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En caso de que São Paulo conquiste el título el próximo sábado en casa pondrá fin a la hegemonía del Corinthians, que cuenta con siete títulos en sus once participaciones en el Campeonato Brasileño.

Las 'Bravas' disputaron las últimas diez finales del torneo y tan solo faltaron al partido decisivo en 2016, en su primera temporada en la Liga, cuando fueron eliminadas en la segunda fase.

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El tricolor, por su parte, está disputando su segunda final. En 2024 se midió por el título precisamente con Corinthians y perdió tanto en el partido de ida como en el de vuelta.

São Paulo, que eliminó en semifinales a Flamengo, ha sido hasta ahora el mejor equipo en la actual temporada y dos de sus mayores destaques, la portera Carlinha y la lateral Tayla, están entre las convocadas para los próximos partidos de la selección brasileña. EFE

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