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Salamanca exhibe lo mejor de su Semana Santa en una sola procesión ante el mundo cofrade

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Cristina García Casado

Salamanca, 26 sep (EFE).- Salamanca ha exhibido este sábado desde la tarde hasta la noche lo mejor de su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional, con 17 imágenes y grupos escultóricos que han desfilado junto a un millar de personas entre la Catedral Nueva y la plaza Mayor en cuatro tramos que han llenado de Pasión una jornada aún con temperaturas estivales.

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La procesión extraordinaria 'Vía Áurea', organizada con motivo del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías que acoge la ciudad hasta este domingo, ha ofrecido a residentes y visitantes la ocasión de repasar las escenas más emblemáticas de la Semana Santa salmantina en un solo desfile.

Como es costumbre cada madrugada de Jueves Santo, el presidente de la comunidad y exalcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha asistido a esta cita especial con la Pasión de su ciudad, junto al actual alcalde, Carlos García Carbayo.

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La ciudad, animada por unas temperaturas más propias de agosto que de septiembre a estas alturas, ha arropado la extensa procesión, que ha ofrecido momentos de emoción con bandas que han hecho olvidar al viandante por unos momentos que todavía quedan meses para la Semana Santa.

Esta procesión extraordinaria era lo más esperado del Encuentro Nacional de Cofradías que acoge Salamanca desde el pasado jueves, una actividad que tiene 37 años de trayectoria y une en una ciudad al mundo cofrade del país, en este caso organizado por la Junta de Semana Santa local.

 El gran encuentro del mundo cofrade

Hermanos y cofrades de toda España comparten experiencias de sus respectivas Pasiones en Salamanca desde el pasado jueves en una cita que aspira a ser el espacio de referencia para reflexionar sobre la religiosidad popular y fortalecer los lazos de fraternidad de la comunidad cofrade.

A las exposiciones que han ido abriendo el paso a esta cita semanasantera en septiembre, entre ellas la de los 17 pasos que han podido observarse en la Catedral Nueva antes de salir en procesión este sábado, se han sumado también ponencias, eucaristías, celebraciones sociales y visitas guiadas al patrimonio salmantino.

La procesión extraordinaria, que ha requerido una notable labor de organización previa, ha discurrido con total normalidad y al calor de una ciudad que no ha querido perder la ocasión de ver la Semana Santa de Salamanca de una manera irrepetible. EFE

cgc/fp

(foto) (vídeo)

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