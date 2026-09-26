Russell: "Estoy realmente orgulloso de este fin de semana"

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Redacción deportes, 25 sep (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes), ganador este sábado del Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, campeonato en el que ocupa la segunda posición, declaró en el circuito urbano de Baku, que está "realmente orgulloso de este fin de semana".

"Es una sensación increíble, estar de nuevo en lo más alto del podio", comentó Russell, nacido hace 28 años en King's Lynn (Norfolk), que este sábado no sólo logró en las calles de la capital azerbaiyana su octava victoria en la Fórmula Uno -la tercera del año-, sino su primer 'Grand Slam' en la categoría reina, al ganar saliendo desde la 'pole', liderando la prueba de principio a fin y marcando la vuelta rápida de la misma (en el último giro).

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"Quiero darle las gracias de todo corazón al equipo, que también confió en mí en los momentos difíciles; y me ayudó a superar los contratiempos y las adversidades", manifestó el piloto inglés nada más bajarse del coche en Baku.

"Estoy realmente orgulloso de este fin de semana", afirmó Russell, que es segundo en el Mundial, con 236 puntos, 66 menos que el líder, su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli; que este sábado fue quinto en Baku. EFE

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