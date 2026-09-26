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PP y Vox vuelven a la calle en defensa de Ceuta y exigen elecciones generales

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Madrid, 26 sep (EFE).- Miles de personas convocadas por Sociedad Civil Española se han sumado este sábado a la segunda "Marcha por la Dignidad" para denunciar la gestión de la crisis de Ceuta y contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en una iniciativa en la que han participado el líder de Vox, Santiago Abascal, y el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Unos 20.000 manifestantes, según la Delegación del Gobierno, y 180.000 de acuerdo con los organizadores, han secundado esta marcha, que ha comenzado en la plaza de Cibeles y ha concluido sin incidentes en el Arco del Triunfo, y en la que se han exigido elecciones generales y que Sánchez abandone el poder.

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Eso mismo ha reclamado Tellado, quien, en declaraciones a los medios, ha defendido la urgencia de "echar al Gobierno" y a "los invasores" de Ceuta, y ha confiado en la actuación de la justicia ante la "negligencia máxima" del Ejecutivo con el cruce masivo de personas migrantes en julio desde Marruecos.

Mientras, el presidente de Vox ha vuelto a pedir la activación del artículo 102 de la Constitución para investigar por "traición" al jefe del Ejecutivo, lo que se reclama también en el manifiesto de la convocatoria, y ha insistido en pedir al PP su apoyo para ponerlo en marcha en el Congreso.

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Durante todo el trayecto se han escuchado mensajes como "Sánchez a prisión", "Ceuta aguanta, España no se vende" o "Sánchez traidor, defiende a la nación".

El manifiesto de la Marcha, que se decidió no leer al final, ha puesto el foco en la crisis Ceuta, exigiendo la militarización de la ciudad autónoma y la expulsión a Marruecos "de la totalidad de los invasores".

En el texto se urge a la celebración de elecciones inmediatas y garantías de que éstas "serán limpias" y se advierte de que "están liquidando" a España: "Nos la está robando una alianza tóxica de separatistas contumaces, herederos del terrorismo, extremistas de izquierda liberticidas, una banda cuya guarida es La Moncloa".

Por eso y ante el "empeoramiento" de la situación", según dicen, han vuelto a llamar por segunda vez a la sociedad civil para defender en la calle la unidad y la integridad territorial de España, la neutralidad de las instituciones y "la defensa de nuestra nación", entre otras cosas.

Cerca de 200 entidades de la sociedad civil, asociaciones, fundaciones, foros, partidos y sindicatos, de acuerdo con los organizadores, se han adherido a esta segunda protesta de la plataforma que promueve el exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto y el cofundador de Vox Alejo Vidal Cuadras, tras la que tuvo lugar el pasado 23 de mayo. EFE

(Foto) (Vídeo)

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