Ponsarnau: "No hemos perdido el control en ningún momento"

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Bilbao, 26 sep (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, destacó tras la victoria frente al Kids&Us Manresa (107-92) en el partido inaugural de la Liga Endesa que su equipo no perdió "en ningún momento el control" de un duelo "durísimo y muy exigente".

"Manresa siempre ha estado agarrado y nos ha castigado en cada acción que no estábamos al cien por cien. Nos ha costado,peor hemos tenido siempre la iniciativa y en cuanto a sensaciones no hemos perdido la iniciativa", subrayó el técnico de los 'hombres de negro' en su valoración del encuentro.

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Ponsarnau añadió como otra de las claves que en la segunda parte fueron "más sólidos en ataque" y se adaptaron "mejor a las defensas" que fue planteando el Manresa.

"Todo eso lo hemos puesto al servicio del equipo y hemos empezado a encontrar buenos tiros y buenas penetraciones. Hemos sumado en posibilidades de anotación, quizá también en capacidades, pero hoy ha habido un componente y es que Manresa acelera el ritmo y eso suma opciones de hacer y de recibir canasta", reflexionó.

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El catalán, por último, destacó también la trascendencia de arrancar la temporada con una victoria y, sobre todo, de comprobar si durante la pretemporada habían "estudiado bien y con una buena metodología de lo que te tocaba estudiar y trabajar".

"Era la gran duda. Este era el primer examen y creo que lo hemos hecho bien", apostilló. EFE

ibn/ism