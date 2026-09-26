Palma y Jaén toman el mando del Torneo Apertura con pleno de 9 puntos

Guardar

Redacción deportes, 26 sep (EFE).- El Illes Balears Palma Futsal y el Jaén Paraíso Interior lideran la clasificación del Torneo Apertura de la Liga Prime con 9 puntos y pleno de victorias en tres jornadas, después de vencer al Magna Xota por 2-7 y al Inter JP Financial por 6-3, respectivamente.

Los dos equipos se benefician además del empate del Barça ante el Jimbee Cartagena (2-2), un resultado que permitió a baleares y jiennenses alcanzar el liderato y dejó al conjunto azulgrana sin la primera posición.

PUBLICIDAD

El Illes Balears Palma Futsal volvió a exhibir su potencial ofensivo en su visita a Navarra. Los mallorquines encarrilaron el partido en una primera mitad en la que se marcharon al descanso con un contundente 0-4 gracias a los goles de Charuto, Fabinho, Diego Nunes y Carlos Gómez. Aunque Mendive recortó distancias al inicio del segundo periodo, el conjunto balear mantuvo el control y amplió su ventaja con los tantos de Lucão, Piqueras y nuevamente Charuto. Joaquín estableció el definitivo 2-7.

También mantiene el pleno el Jaén Paraíso Interior, que volvió a hacerse fuerte en el Olivo Arena frente al Inter JP Financial. Mati Rosa adelantó a los locales, aunque Javi Mínguez consiguió igualar antes del descanso de doble penalti. Tras la reanudación apareció la versión más contundente del conjunto de Daniel Rodríguez, con João Salla y César Velasco marcando dos grandes goles desde larga distancia, para que después Míchel, de penalti, colocará el 4-1.

PUBLICIDAD

El Inter reaccionó con el juego de cinco y Pani recortó distancias en dos ocasiones, pero Esteban, con una vaselina al contraataque, y Espíndola, a puerta vacía, aseguraron el triunfo con el definitivo 6-3.

El Barça, que llegaba como líder, cedió el primer puesto en el Palau Blaugrana después de empatar ante un sólido Jimbee Cartagena. Adolfo y Sergio González marcaron para los azulgranas, mientras que Tomaz, por partida doble, igualó el encuentro.

PUBLICIDAD

Por detrás, el O Parrulo Ferrol es cuarto con siete puntos e invicto tras ganar al Wanapix (3-4) con dos tantos del internacional David Novoa, mientras que Peñíscola y Valdepeñas empataron (3-3) en un partido con un final frenético.

Mientras, ElPozo Murcia Costa Cálida logró su primer triunfo de la temporada después de golear al Córdoba Patrimonio de la Humanidad por 6-1, con un partido sentenciado al descanso (4-0). EFE

PUBLICIDAD

jmd/ism