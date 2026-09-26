Oyarzabal: "Feliz de poder ayudar al equipo, lo importante es el colectivo"

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Londres, 26 sep (EFE).- El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal mostró su satisfacción este sábado por su gol con el que España consumó la remontada ante Inglaterra (2-3) en la Liga de Naciones, si bien remarcó que se siente "feliz de poder ayudar al equipo" y que "lo importante es el colectivo".

"Todos hacemos lo mejor de cada uno para ponerlo al servicio del equipo y de esa manera, que el grupo se vea beneficiado e intentar ganar siempre. Feliz y ojalá que sean muchos más", subrayó Oyarzabal a TVE al término del encuentro disputado en Wembley correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Naciones.

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En los últimos veinte partidos, Oyarzabal acumula 18 goles, de los 31 que lleva con la Roja en 62 partidos.

Expuso que el partido se complicó cuando Inglaterra se puso 2-1, pero valoró la reacción en la segunda parte: "Hemos estado mejor. Hemos concedido alguna transición en la que nos podían haber hecho daño, pero, en líneas generales, contentos. Ganar es ganar y tres (puntos) más".

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Otro de los goleadores, el centrocampista del Atlético de Madrid Álex Baena, autor del 2-2, convino en la fortaleza mental y futbolística el campo de España: "Es muy difícil ganarnos, porque somos una grandísima selección que ataca y defiende. Vamos a intentar seguir trabajando para que siga siendo así y disfrutar del camino, que es muy bonito".

Sobre su gol, Baena explicó que antes de recibir el balón, ya "tenía la jugada en la cabeza". "Controlar y chutar. Practicamos mucho los tiros de fuera". EFE

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