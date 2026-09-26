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Operativo policial para filiar a los menores migrantes en las playas de Ceuta

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Ceuta, 26 sep (EFE).- La Policía Nacional de Ceuta ha realizado este sábado un operativo especial en las inmediaciones de la playa del Trampolín con la intención de poder filiar a los menores que permanecen en este lugar a la espera de poder ocupar algunas de las plazas que ha habilitado el Gobierno ceutí.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la operación se ha centrado en la zona del Trampolín y la Fábrica del Guano, donde los agentes han desplegado un operativo para comprobar la presencia de menores en este lugar.

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La intención de esta operación ha sido trasladar a estos menores hasta las dependencias policiales para proceder a las labores de identificación, que son necesarias previas a que estos niños puedan ocupar alguno de los espacios preparados por el Gobierno autonómico, que es el que tiene las competencias de menores.

Estos niños permanecen en las calles y, por ello, se ha querido agilizar el proceso de filiación que es obligatorio para que puedan entrar en estos centros habilitados para dar respuesta a la presión migratoria sufrida desde finales de julio.

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Los menores han sido trasladados en un autobús municipal desplegado para tal fin así como también en vehículos policiales para acelerar el proceso.

Este mismo jueves el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, apelaba en Ceuta a la "rigurosidad" de los partidos políticos para que "no engañen ni mientan" al destacar que no se puede devolver a todos los menores migrantes que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Según Torres, hasta ahora se ha conseguido filiar a 2.383 menores en Ceuta y dejó claro que la prioridad es el reagrupamiento familiar.

De hecho, 54 menores con familias en la península ya hayan salido de Ceuta y se ha reubicado a otros 118 menores de los que entraron el 30 de julio. EFE

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