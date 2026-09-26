Espana agencias

Ona Carbonell: "Viene una época doradísima de la natación sincronizada española"

Guardar

Fernando Pérez Soto

León, 26 sep (EFE).- La exnadadora y dos veces medallista olímpica en natación sincronizada Ona Carbonell ha aventurado una "época doradísima" para la selección española en una disciplina en la que tantos éxitos ha cosechado en los últimos años.

PUBLICIDAD

"Andrea -Fuentes- está haciendo una labor enorme, sabiendo explotar todo el potencial artístico de las nadadoras, buscando una coreografía, temática e historia que siempre es capaz de poner la piel de gallina", señaló en una entrevista con EFE la catalana, que participa en la última jornada del Foro Internacional del Deporte (FID) Ciudad de León.

Carbonell, retirada de la alta competición en mayo de 2023, ha seguido ligada al deporte que practicó durante más de dos décadas a través de sus colaboraciones coreográficas con Colombia o Alemania, y también a nivel individual con alguna nadadora alemana que ya ha logrado éxitos en campeonatos.

PUBLICIDAD

Asimismo, pone su granito de arena en la 'batalla' por lograr la conciliación de las deportistas con la maternidad -ella es madre de tres hijos-, en la que viene planteando sus reivindicaciones a través del Comité Olímpico Español y el Consejo Asesor del Deportista.

Su postura sobre la reciente decisión de la Real Federación Española de Fútbol de ayudar a las jugadoras a través de facilitar la congelación de óvulos es "positiva, pero siempre que suponga ayudar a la conciliación, sin que suponga una presión añadida para retener durante un tiempo o posponer la maternidad, sino que ha de ser una medida complementaria con otras también importantes y previas".

Entre éstas últimas ha situado el asesoramiento y control por parte de profesionales a las deportistas pre y posparto que les permita realizar una preparación específica ante un embarazo, facilitar los viajes, concentraciones o desplazamientos con sus bebes o que exista la congelación de las clasificaciones específicas en los deportes individuales durante el tiempo necesario en los primeros años de maternidad.

Ona Carbonell, que logró medallas olímpicas, en Mundiales o Europeos, se queda, después de haber abandonado la alta competición, con "el camino, el proceso, el aprendizaje para la vida que se logran a través de las enseñanzas y valores que infunde el deporte".

Además, echa de menos "la adrenalina de la alta competición y el contacto con el grupo, con el equipo humano", aunque, por contra, se sienta aliviada de haberse olvidado de las grandes exigencias de una disciplina que requiere.

"Recuerdo entre ocho y diez horas de entrenamiento seis días a la semana o levantarme temprano para jugarme todo en tres minutos, para lo cual hay que preparse física y mentalmente", añadió. EFE

fps/aam/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

Este sábado, el diario oficialista marroquí ‘Le360’ confirmó una información adelantada en España por ‘The Objective’ sobre la posible implicación del dirigente del PAM, Mounir Laymouri

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

Una gran multitud de personas marcha en Madrid contra los desahucios tras el caso de Maricarmen: “Si no se aprueba este martes el decreto, este Gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido”

La protesta parte de la Puerta del Sol y avanza hasta el Congreso para reclamar medidas contra los desalojos y cambios en la regulación del alquiler

Una gran multitud de personas marcha en Madrid contra los desahucios tras el caso de Maricarmen: “Si no se aprueba este martes el decreto, este Gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido”

El día que Eugenia Silva se encontró con Candela Peña en una sesión de fotos y le dio un consejo de estilismo: “Le dije que había que quitar el flequillo”

‘Infobae’ entrevistó a la modelo durante el cierre de la Semana de la Moda en Madrid en el Museo Reina Sofía

El día que Eugenia Silva se encontró con Candela Peña en una sesión de fotos y le dio un consejo de estilismo: “Le dije que había que quitar el flequillo”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

La proposición de ley busca eliminar los coeficientes reductores que recortan la pensión de jubilados con carreras de 40 años o más cotizados, pero todavía debe superar el trámite legislativo

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

Una gran multitud de personas marcha en Madrid contra los desahucios tras el caso de Maricarmen: “Si no se aprueba este martes el decreto, este Gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido”

Fue detenida por error tras una denuncia por intento de secuestro y la Justicia le niega una indemnización

Maricarmen pide al Gobierno un decreto ley tras su desahucio: “Quiero que no le pase a otras personas”

Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye un decreto de vivienda

ECONOMÍA

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan

La renta antigua aún protege a cerca de 160.000 hogares en España: los límites del régimen que amparó a Maricarmen durante 70 años

DEPORTES

Inglaterra-España, en directo: última hora del estreno de La Roja en la Nations League con las dos estrellas

Inglaterra-España, en directo: última hora del estreno de La Roja en la Nations League con las dos estrellas

Marcos Llorente, contrarreloj: el Atlético de Madrid corre para cerrar su renovación mientras FC Barcelona, Bayern y la Premier siguen de cerca su situación

Carlos Sainz: “La carrera nos ha dado una oportunidad y la he cogido con las dos manos”, pero “de aquí a final de año va a ser difícil puntuar”

Tragedia en Asturias: fallece una copiloto de 20 años en el rally de Llanes dentro del vehículo

Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor