Ocampo: "En la segunda parte nos hemos venido abajo física y moralmente"

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Bilbao, 26 sep (EFE).- Diego Ocampo, entrenador del Kids&Us Manresa, lamentó tras la derrota encajada frente al Surne Bilbao en el partido inaugural de la Liga Endesa (107-92) que después de haber "jugado bastante bien en ataque" en la primera parte, tras el descanso su equipo se vino "abajo física y moralmente".

"Los cinco seis puntos gratis que hemos dado al final del segundo cuarto nos han fastidiado bastante, pero no hay ninguna excusa para seguir compitiendo y sobre todo ser autodisciplinados. Es decir, si tenemos un plan, metas o no metas, hay que seguir el plan", se quejó.

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"Eso es lo que más me preocupa porque hemos perdido el oremus, con falta de comunicación y haciendo faltas que no venían a cuento. El Bilbao, que es un equipo experimentado, ha visto la sangre y se ha llevado el partido enseguida", añadió Ocampo, quien destacó como lo más positivo que al menos su equipo "no se ha rendido y luchó hasta el final".

El técnico, por otro lado, aclaró que Hugo Benítez, que tras salir en el quinteto titular y jugar cinco minutos en la primera parte, recibió un golpe en una costilla por el que fue sometido a "alguna prueba" por parte de los servicios médicos del Surne Bilbao ya que "le costaba respirar".

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"Se ha ido recuperando un poco, pero vamos a ver ahora cuando hagamos más pruebas. Ahora mismo está bien, pero hay que averiguar qué es", añadió Ocampo, quien apuntó también sobre las bajas de Allen y Oriola que el americano "llegaba muy justo", aunque confía que pueda jugar el miércoles en Salónica frente al PAOK.

"Pierre no tiene ninguna lesión, ni vascular ni muscular, pero tiene un golpe que le ha hecho mucho daño en la pierna y un derrame muy grande. Queremos que drene por sí mismo para no hacer nada raro", concluyó. EFE

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ibn/ism