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Ningún candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba alcanza el 50% y se citan el 3 de octubre a la segunda vuelta

07/09/2026 El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba y diputado provincial José Antonio Romero presenta su precandidatura a las primarias del PSOE para la Alcaldía. POLÍTICA CANDIDATURA JOSÉ ANTONIO ROMERO
07/09/2026 El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba y diputado provincial José Antonio Romero presenta su precandidatura a las primarias del PSOE para la Alcaldía. POLÍTICA CANDIDATURA JOSÉ ANTONIO ROMERO
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La militancia socialista de Córdoba capital tendrá que acudir a una segunda vuelta de las Primarias para elegir al candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba para las Elecciones Municipales del 23 de mayo de 2027 entre José Antonio Romero y Ángel Ortiz, las dos candidaturas que han obtenido mayor respaldo en las urnas después de que ninguna de las tres candidaturas en liza que concurrían a la primera votación celebrada este sábado, 26 de septiembre, haya superado el 50 por ciento de los votos.

De este modo, las dos candidaturas lideradas por José Antonio Romero y Ángel Ortiz, que han obtenido respectivamente el 45,24% y el 29,52% de los votos, pasan a la segunda vuelta, mientras que la candidatura que ha recibido un menor número de apoyos queda fuera del proceso, la encabezada por Victoria Fernández, con el 25,24% de los sufragios. La participación en las urnas se ha situado en el 60,52%, según ha concretado la formación en una nota.

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Así, la segunda votación tendrá lugar el sábado, 3 de octubre, de acuerdo con el calendario establecido para las Primarias socialistas, y volverá a estar abierta a la militancia de las agrupaciones del PSOE de Córdoba capital habilitadas para el proceso.

El resultado de esta segunda vuelta determinará quién encabezará la candidatura socialista a la Alcaldía de Córdoba en las próximas Elecciones Municipales del 23 de mayo de 2027 entre las propuestas de Romero y Ortiz. La proclamación definitiva corresponderá a la Comisión de Ética y Garantías del PSOE una vez que los resultados hayan sido verificados conforme al procedimiento establecido.

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La primera jornada de votación se ha desarrollado este sábado en las ocho agrupaciones socialistas de Córdoba capital, con las mesas abiertas, con carácter general, entre las 10,00 y las 20,00 horas, salvo en Alcolea, donde el horario previsto era de 18,00 a 20,00 horas.

Las tres candidaturas que han concurrido a este proceso han estado encabezadas por Victoria Fernández, Ángel Ortiz y José Antonio Romero, después de superar la fase de presentación y validación de avales requerida para participar en las Primarias. Estas tres candidaturas decidieron suspender el pasado viernes todos los actos y encuentros previstos con motivo del final de campaña en señal de duelo y respeto por el fallecimiento en accidente de tráfico del comisario, escenógrafo, productor cultural y militante del PSOE de Córdoba Pablo Téllez, a cuyo funeral han asistido en la mañana de este sábado.

En contexto, los tres candidatos se sometieron a principios de semana al primer debate de Primarias organizado por el PSOE de Córdoba abierto a la militancia y con atención previa a los medios de comunicación, en un ejercicio de participación y democracia interna que ha sido valorado por las candidaturas aspirantes y por los activistas socialistas.

En este espacio, compartieron diálogo durante casi dos horas para "escuchar, contrastar y plantear a los afiliados y afiliadas las distintas propuestas en torno a bloques temáticos como diagnóstico de la ciudad, programa de acción o alianzas con sectores sociales y equipos para gobernar".

La militancia socialista de Córdoba capital tendrá así en siete días una reválida, cuando vuelva a las urnas para decidir si José Antonio Romero o Ángel Ortiz será la persona encargada de encabezar el proyecto del PSOE en la ciudad en las elecciones municipales de 2027.

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EuropaPress

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