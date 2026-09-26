Multitudinarios desfiles de mascaradas, gigantes y cabezudos confluyen en Zamora

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Zamora, 26 sep (EFE).- Dos desfiles multitudinarios en los que han participado entre ambos cerca de un millar de personas han dado cuenta este sábado por la tarde en Zamora de la fortaleza de tradiciones arraigadas en la Península Ibérica, como las de las mascaradas y las de los grupos de gigantes y cabezudos.

El primero de los dos desfiles, que se han disfrutado por las calles del casco histórico de Zamora, ha estado protagonizado por mascaradas tradicionales que se celebran en el medio rural de España y Portugal en distintas fechas, principalmente coincidiendo con el solsticio de invierno o con carnavales, y que se han vuelto a escenificar este sábado en Zamora.

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En el desfile del XV Festival de la Máscara de Zamora han participado más de una treintena de fiestas de este tipo, de las que una decena han llegado desde Portugal, catorce de distintos puntos de la provincia de Zamora y otras nueve de otros lugares de España, de pueblos de las provincias de Cáceres, León, Segovia o Asturias.

Entre ellas, han figurado el Antruejo de Cimanes del Tejar, El Toro de Fresno del Camino y Las Burras del Carnaval de Tremor de Arriba de la provincia de León y las Vaquillas del Carnaval de Santo Tomé del Puerto (Segovia).

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Los estrafalarios personajes enmascarados, acompañados de sonidos como los de cencerros o tambores, han recorrido las calles de Zamora entre la plaza de La Marina y la de Viriato, a través de la céntrica calle Santa Clara y tras pasar después por la Plaza Mayor.

En un recorrido en sentido inverso, entre la Plaza Mayor y la de La Marina, han desfilado distintos grupos de gigantes y cabezudos que se han dado cita en el III Encuentro 'Civitas Gigantum' en el que se han congregado casi una veintena de asociaciones de gigantes llegadas de distintos puntos de España y Portugal.

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Las localidades madrileñas de San Lorenzo del Escorial, Galapagar y Alcorcón, la palentina de Villamuriel del Cerrato, la navarra de Burlada, la zaragozana de Calatayud o las burgalesas de Aranda de Duero y Miranda de Ebro son algunos de los territorios representados en el encuentro de gigantes, en el que tampoco han faltado los de la ciudad de Soria y los de distintos puntos de la provincia.

En ese desfile, la comitiva la han abierto y cerrado los dos grupos de gigantes y cabezudos de la ciudad de Zamora, Capitonis Durii y Tradymupo (Tradición y Música Popular). EFE

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(foto)