Muere ahogada una bañista de unos 40 años en la playa de sa Calobra (Mallorca)

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Palma, 26 sep (EFE).- Una mujer de unos 40 años y nacionalidad extranjera ha fallecido ahogada este sábado en la playa de sa Calobra, en el municipio mallorquín de Escorca.

El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061) ha informado de que el aviso se ha recibido a las 12:57 horas y que las personas que se encontraban en el lugar han iniciado las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar.

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La central de coordinación ha movilizado una ambulancia y un helicóptero medicalizados, cuyos equipos han continuado con maniobras de reanimación avanzada a su llegada.

Pese a los esfuerzos de los servicios sanitarios, no ha sido posible recuperar a la mujer y se ha confirmado su fallecimiento. EFE