Moreno valora "vital" acabar con la situación en Ceuta y califica de "estremecedor" el presunto nuevo caso de violación

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado como "estremecedor" el presunto nuevo caso de violación en Ceuta, según una información remitida por la Cadena Ser, citada por el presidente.

Tal y como ha concretado Moreno a través de su perfil oficial de 'X', consultado por Europa Press, ha considerado como "vital" acabar "con la situación que se vive en Ceuta".

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"Si Marruecos está dispuesto a recibir a todos los que entraron en la avalancha y el Gobierno de Sánchez dijo que los iba a devolver, ¿a qué espera?", ha apostillado.

En contexto, dos inmigrantes que entraron en Ceuta el 30 y 31 de julio han sido detenidos en las últimas horas como presuntos autores de un intento de agresión a otra inmigrante marroquí menor de edad, quien en la jornada del viernes ya había vivido un altercado parecido, según confirmaron fuentes policiales tras los hechos ocurridos en la playa del Trampolín.

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