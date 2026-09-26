Miles de personas protestan por el desahucio de Maricarmen en el centro de Madrid

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Madrid, 26 sep (EFECOM).- Miles de personas han recorrido esta tarde el centro de Madrid convocadas por el Sindicato de Inquilinas para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, una situación de la que culpan al Gobierno, a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid.

Bajo el lema "Ni una Maricarmen más", los manifestantes se han concentrado a las 18:30 horas en la madrileña Puerta del Sol, donde está la sede de la Comunidad de Madrid, y desde allí se han desplazado a Cibeles, donde está el Ayuntamiento, y posteriormente, a la Carrera de San Jerónimo, donde se ubica el Congreso de los Diputados.

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Con esta marcha, los organizadores quieren exigir al Gobierno que incluya en el decreto de vivienda que podría aprobar el próximo martes la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tengan que indemnizar al arrendatario.

En este sentido, y en declaraciones a la prensa antes de iniciarse la marcha, la eurodiputada de Podemos y número dos del partido, Irene Montero, ha expresado su preocupación por el hecho de que el Gobierno esté negociando con Junts el citado decreto de vivienda, y ha advertido de que no aceptarán que se haga "un trágala" a la gente que se manifiesta por el derecho a la vivienda.

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"Esta vez el trágala tiene que ser para los rentistas y para los especuladores", ha dicho Montero, que ha añadido que el mensaje de la manifestación de hoy "es clarísimo", y es que "el negocio de la vivienda se tiene que acabar".

También los manifestantes -unos 300.000 según la organización y unos 25.000 según la Delegación del Gobierno- han lanzado consignas en este mismo sentido, al grito de "rentistas culpables, Gobierno responsable", "no toleramos ni un desahucio más", "Ayuso, rentista, estás en nuestra lista", o "Ayuso entérate, si yo no tengo casa, la tuya ocuparé".

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En un ambiente festivo, los manifestantes han escuchado las intervenciones de varios miembros del Sindicato, entre ellos Ramón, inquilino de una vivienda propiedad del fondo Brookfield, que ha arremetido contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y contra la exalcaldesa Ana Botella por "vender 7.000 viviendas a un fondo buitre".

"Esto es lo que permite el Ayuntamiento de Almeida, el Gobierno de Ayuso y el Gobierno central de Pedro Sánchez, que no tiene las narices de establecer unos alquileres indefinidos. (...) Esto tiene que terminar, por Maricarmen y por todas nosotras. Aunque no te afecte hoy te afectará mañana", ha sostenido este inquilino.

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La propia Maricarmen Abascal ha pedido este sábado desde el hospital donde se encuentra ingresada a la gente que la apoya que la marcha de hoy sirva para que "cambien las leyes que han permitido mi desahucio" y, por eso, "este martes se tiene que aprobar el decreto para dar un primer paso para acabar con este sinsentido", ha añadido.

En un vídeo difundido desde la cuenta de X del Sindicato de Inquilinas, convocantes de la protesta, Maricarmen ha querido mandar un mensaje "a Pedro Sánchez (presidente del Gobierno), y también a la gente que la apoya, para que lo que le ha ocurrido "no le pase a otras personas".

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Y Sumar ha anunciado este sábado que está dispuesto a que sus cinco ministros no se sienten en la reunión del Consejo de Ministros del martes si no se incluye un paquete de medidas efectivas frente a la crisis de la vivienda para que se apruebe un decreto "sí o sí".

"No valen parches", ha asegurado el movimiento este sábado en un comunicado en el que ha señalado que "el Gobierno no se puede poner más de perfil", ni plantear "medidas descafeinadas".

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El sindicato de Inquilinas ha convocado a la gente a acampar en la Puerta del Sol.

EFECOM

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(foto) (Vídeo)