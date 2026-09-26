Luis de la Fuente: "Lo de Eric García no parece nada serio"

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Londres, 26 sep (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador de España, informó que la lesión de Eric García en el calentamiento "no parece nada grave" y que este domingo se le harán las pruebas necesarias y se determinará si sigue en la concentración.

El defensa del Barcelona, que iba a ser titular, se cayó del once en el calentamiento debido a unas molestias en la rodilla izquierda.

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"Tiene un pequeño problema en el calentamiento, pero no parece nada serio. El domingo en Madrid se valorará si es recuperable, obviamente que suponga cero riesgo para el futbolista. Ahora mismo no parece nada importante, pero si con tan poco tiempo, tres partidos tan seguidos, si tendrá posibilidades de jugar. Ya lo veremos y veremos si se incorpora otro compañero". EFE