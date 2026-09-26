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Los Javis recogen el premio del público en San Sebastián: "¡Viva el cine español!"

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San Sebastián, 26 sep (EFE).- Javier Calvo y Javier Ambrossi han recogido este sábado el premio del público por 'La bola negra' en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, emocionados porque desde su estreno están viendo las salas de cine llenas, "sobre todo de gente joven", han dicho. '¡Viva el cine español!', han exclamado.

La película estrenada este viernes, que al haber pasado por el Festival de Cannes se ha presentado en la sección 'Perlas', con las mejores películas provenientes de otros certámenes, ha sido la más votada por los espectadores de San Sebastián.

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"Para Federico (García Lorca, en cuya vida y obra está basada la película) el público es tan importante que tituló con ese nombre una de sus mejores obras", ha recordado Calvo, que también ha remarcado que el poeta granadino declaraba que escribía para que el público le quisiera.

"Estoy volviendo a escuchar la frase 'viva el cine español' y lo quiero reivindicar: ¡Viva el cine español!", ha concluido.

Javier Ambrossi, que igual que Calvo ha tenido palabras de agradecimiento para José Luis Rebordinos, director del Festival, ha remarcado que son dos cineastas que han aprendido "probando" y "experimentando".

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"Gracias por darnos el espacio de soñar, ser diferentes a lo que se espera. Espero no defraudaros nunca", ha concluido Ambrossi. EFE

(foto)(vídeo)

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