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Los campeones olímpicos Abel Antón y Fermín Cacho vuelven a correr juntos en Soria

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Soria, 26 sep (EFE).- El campeón olímpico de 1.500 metros Fermín Cacho ha compartido recorrido con el maratoniano olímpico Abel Antón y ambos han cruzado juntos la línea de meta de la 5K con un tiempo de 20:31, en una carrera que ha vuelto a unir a dos campeones olímpicos con Soria, la ciudad en la que nacieron, crecieron y forjaron buena parte de sus trayectorias deportivas.

En lo estrictamente clasificatorio, la 41 Media Maratón Ciudad de Soria, disputada este sábado en la capital, ha tenido como principal protagonista a Hugo de Miguel Ramos, del Atletismo Albacete, que se ha impuesto con un tiempo provisional de 1:01:50, en una carrera que ha reunido a cientos de atletas por las calles sorianas.

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De Miguel ha encabezado una clasificación en la que Miguel de la Torre Ruiz, del Atletismo Numantino, ha terminado segundo con 1:12:38, mientras que Jordan Lázaro Utrilla, del CDM Desafío Urbión, ha completado el podio con 1:17:30.

En categoría femenina, Virginia Quellca ha acabado líder de la clasificación al completar los 21,097 kilómetros en 1:30:36, seguida de Clara de Miguel Morales, con 1:32:06, y Sara Alcázar Gómez, con 1:36:59, tercera.

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En la prueba 5K, disputada previamente, Eleazar Cantón Serrano ha logrado la victoria masculina al parar el cronómetro en 14:33, apenas seis segundos por delante de Christian Mesa Gutiérrez (14:39), mientras que Asier Fernández Tovar ha ocupado la tercera posición con 15:03.

Por su parte, en la 5K femenina, Esther Alonso Pinillos ha sido la más rápida con un tiempo de 20:54, seguida de Natalia Arche Pérez, con 21:51, y Sofía Tomás Puente, del Club Atletismo Soria, tercera con un crono de 22:16.

Fermín Cacho ha protagonizado uno de los momentos destacados de la jornada al participar en la 5K que lleva su nombre, en su primera carrera desde el pasado mes de febrero, después del problema de salud sufrido hace unos meses.

El campeón olímpico de 1.500 metros ha compartido carrera con Abel Antón, campeón olímpico de maratón, y ambos han completado juntos el recorrido con un tiempo de 20:31, en una participación que refuerza el vínculo de ambos atletas con Soria.

La presencia de los dos campeones olímpicos responde además a uno de los objetivos de la prueba, que busca convertir a Antón y Cacho en embajadores de las carreras y un atractivo para los participantes, que tienen la posibilidad de compartir recorrido con ellos, además de fotografiarse y conseguir la firma de dos grandes del atletismo español. EFE

aal/asc

(foto)

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