La Policía Foral interviene en un partido de fútbol en Pamplona por insultos racistas

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Pamplona, 26 sep (EFE).- La Policía Foral ha intervenido este sábado en un partido de fútbol de categoría Preferente entre el Rotxapea C.D. y el C.D. Infanzones por insultos racistas hacia un jugador de raza negra que jugaba en el equipo visitante.

Según han informado fuentes policiales a EFE, el árbitro ha activado el protocolo cuando, desde un sector de la grada, se han escuchado insultos racistas. Desde la instalación deportiva, propiedad del Ayuntamiento de Pamplona, se ha llamado al 112 y han acudido dos patrullas de la Policía Foral.

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La Policía ha identificado a algún miembro de la grada y se ha decidido desalojar la parte del público para que se jugara el partido a puerta cerrada, ya que restaba la mitad del partido. El club local ha colaborado en el desalojo del público, según estas mismas fuentes.

Las patrullas han comprobado que el partido terminaba en condiciones de normalidad y han abandonado el lugar. EFE