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La marcha 'Ni una Maricarmen más' recorre el centro de Madrid para exigir medidas urgentes en materia de vivienda

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Miles de manifestantes han arrancado a las 18.30 horas de este sábado una marcha desde la Puerta del Sol de Madrid, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, para exigir responsabilidades por el desahucio de Maricarmen Abascal y reclamar medidas urgentes que garanticen el derecho a la vivienda.

La movilización, que permanece en curso y recorre el centro de la capital hasta llegar al Congreso de los Diputados, se enmarca en las protestas organizadas en 40 ciudades de todo el país bajo el lema 'Ni una Maricarmen más'.

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Durante el recorrido por el centro de la capital, los asistentes han portado pancartas en las que se podían leer proclamas dirigidas a la gestión de la vivienda como "Hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general", "Madrid será la tumba del rentismo" o "Fondos buitre expropiación".

Asimismo, en los carteles exhibidos se han podido ver mensajes dirigidos a las instituciones madrileñas como "El ático de Ayuso para Maricarmen" o "Ayuso, Almeida idos a la mierda", además de la consigna "Queremos ver a Maricarmen volver".

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Esta protesta tiene lugar tras el desahucio ejecutado el pasado miércoles contra Maricarmen Abascal, la octogenaria madrileña con discapacidad.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha afirmado este sábado que el caso de Maricarmen ha supuestos un "punto de no retorno" en la lucha por la vivienda en España y ha exigido al Gobierno la aprobación inmediata este martes del denominado 'real decreto Maricarmen'.

En este sentido, ha advertido este sábado en declaraciones a los medios previo a la manifestación de que si la norma no sale adelante, el Ejecutivo "no tiene ningún sentido" y debería plantearse su continuidad.

SI NOS UNIMOS LO PODEMOS CONSEGUIR

A través de un vídeo difundido por el Sindicato de Inquilinas, la afectada ha vuelto a pedir a la ciudadanía que siga luchando por el derecho a la vivienda y que se sumara a la protesta.

"Si todas nos unimos podemos conseguir los contratos indefinidos, podemos conseguir lo que nos proponemos. Eso es lo que espero de vosotros, muchas gracias", ha concluido en la grabación la propia Maricarmen, en la que se aprecian las dificultades para hablar con normalidad que aún padece.

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EuropaPress

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