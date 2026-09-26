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La Laguna Tenerife estrena su renovado proyecto y la era Lakovic ante el Casademont

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Santa Cruz de Tenerife, 26 sep (EFE).- La Laguna Tenerife prepara el debut de una ilusionante temporada ante Casademont Zaragoza en el Santiago Martín, que vivirá este domingo el estreno de la Liga Endesa y el miércoles de la Eurocup en la que debutan los aurinegros.

La era Lakovic comienza para los canaristas con una renovada plantilla a la que se han sumado TJ Bamba, Kyle Guy, Xabi López-Arostegui, Ethan Happ, Vince Hunter y Arturs Kurucs, mientras se mantienen piedras angulares como los veteranos Marcelinho Huertas, Giorgi Shermadini, Bruno Fitipaldo, Jaime Fernández o Aaron Doornekamp, para darle forma a un nuevo proyecto con la Eurocup en el horizonte.

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El técnico esloveno afronta su estreno oficial con La Laguna Tenerife después de haber completado una sólida pretemporada en la que se ha podido ver la nueva cara que quiere implantar en este equipo, un cuadro más agresivo e intenso tanto en defensa como en ataque.

Todo ello, sin dejar atrás las principales bazas que siempre han destacado al combinado aurinegro que definió el propio entrenador como "ese juego cinco por cinco" o el "buen espaciamiento", con el objetivo de volver a competir por los puestos altos de la clasificación.

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El conjunto aragonés visitará la isla en una temporada especialmente significativa para el club, que afronta la temporada de su 25 aniversario y encara el estreno liguero con el objetivo de trasladar a la competición oficial las buenas sensaciones acumuladas durante la pretemporada, con el Santiago Martín como una de las primeras pruebas de exigencia del nuevo curso.

El duelo supondrá además el reencuentro oficial de dos equipos que ya se midieron durante la pretemporada, en un enfrentamiento que se saldó con triunfo rojillo por 86-84, resultado que servirá como antecedente para los locales que buscarán comenzar con una victoria la temporada y afrontar de mejor manera su estreno en la Eurocup el próximo miércoles. EFE

am/brr/asc

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