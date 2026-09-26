La francesa Beaugrand triunfa en Pontevedra con una exhibición en la carrera a pie

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Pontevedra, 26 sep (EFE).- La francesa Cassandre Beaugrand venció este sábado en la Gran Final femenina de las Series Mundiales de triatlón con una exhibición en la carrera a pie, en la que marcó un ritmo inaguantable para las británicas Georgia Taylor-Brown y Kate Waugh, segunda y tercera, respectivamente.

Marta Pintanel fue la mejor española al cruzar la línea de meta en duodécima posición. La gallega Sara Guerrero también entró entre las veinte mejores triatletas (17ª).

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Un gran grupo, integrado por Beaugrand, Taylor-Brown, Waugh a Potter, Kropkó, Lindemann y Kasper, llegó con opciones de victoria a la carrera a pie, en la que la campeona olímpica francesa no dio opción a sus rivales.

En el primer control, Beaugrand ya disponía de 21 segundos sobre Taylor-Brown, que aguantó para conservar la segunda plaza. A partir de ahí, la emoción estaba por detrás. Waugh acabó completando el podio.

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EFE

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dmg/ism