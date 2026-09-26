La AUME pone en valor el "extraordinario" esfuerzo de los militares desplegados en Ceuta

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Ceuta, 26 sep (EFE).- La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha puesto en valor este sábado el "extraordinario" esfuerzo de los militares españoles que están desplegados desde hace varias semanas en Ceuta.

En un comunicado, AUME ha realizado este reconocimiento con motivo de su asamblea general celebrada este sábado y en la que ha expresado su "más sincero agradecimiento y apoyo incondicional" a todos ellos por el esfuerzo que están realizando "en defensa de la seguridad y del bienestar de la ciudad autónoma".

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Durante la asamblea, el delegado de AUME en Ceuta, José Vicente Maleno, ha trasladado de primera mano la "difícil situación" que están padeciendo no solo los militares, sino todos los habitantes de la ciudad autónoma.

Maleno ha explicado con detalle las condiciones de "elevada exigencia operativa, las agresiones sufridas por varios efectivos y la necesidad de contar con mayores garantías de protección, seguridad jurídica y medios adecuados para cumplir su misión de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

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Desde AUME han agradecido el "compromiso, profesionalidad y sacrificio" de los militares y ha reiterado su exigencia al Ministerio de Defensa y al Gobierno de España de que se adopten "de forma inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad física y jurídica de los militares desplegados, la dotación de medios de protección adecuados y el reconocimiento del esfuerzo que están realizando en beneficio de todos los ciudadanos de Ceuta".

La Asociación Unificada de Militares Españoles ha asegurado que seguirá trabajando "con firmeza" en la defensa de los derechos e intereses profesionales de todos los militares españoles, y especialmente de los que en estos momentos se encuentran en la primera línea en la ciudad autónoma. EFE

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