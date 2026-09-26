Kane: "Hemos estado mano a mano con los campeones del mundo y de Europa"

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Londres, 26 sep (EFE).- Harry Kane, delantero de la selección inglesa, subrayó que estuvieron "mano a mano" con los campeones del mundo y de Europa y que podrían haber ganado el partido.

El delantero inglés erró un penalti con 2-1 a favor que podría haber supuesto la victoria de su selección y tras el encuentro atendió a los compañeros de la televisión británica ITV.

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"Ya dije que en el Mundial tuvimos buenos partidos pero no hicimos grandes noventa minutos. Esta vez pasó un poco lo mismo. Tuvimos buenos momentos y ese es el estándar al que tenemos que jugar".

"Hemos jugado contra los campeones del mundo y de Europa y hemos estado mano a mano. Otro día podríamos haber ganado el partido. Nos tenemos que quedar con los positivo. Sacudirnos la derrota y volver a intentarlo la próxima vez".

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Sobre si la posible sanción al Manchester City por las irregularidades financieras ha podido afectar a la concentración del grupo, Kane admitió que se habló sobre ello pero que cuando están con la selección, dejan a los clubes a un lado. EFE