Julio Millán gana las primarias en Jaén, la única capital andaluza con gobierno socialista

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Jaén, 26 sep (EFE).- El actual alcalde de Jaén, Julio Millán, volverá a ser el candidato socialista en las elecciones municipales de 2027, tras imponerse en las primarias celebradas hoy al concejal de su equipo de gobierno Carlos Alberca.

Según se ha informado desde el PSOE, Millán se ha impuesto con 263 votos y el 69,95% de los votos frente a los 111 votos de Alberca (29,5%) en las elecciones primarias celebradas en la única capital andaluza donde gobierna el PSOE.

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Las primarias no eran inicialmente necesarias, ya que las bases establecen que cuando el PSOE ejerce la alcaldía y su titular opta a la reelección no procede celebrar este proceso. Sin embargo, Millán renunció a esa vía y pidió someterse al “refrendo de la militancia” para continuar al frente del proyecto socialista en la ciudad.

“Nuestro adversario no está dentro de casa. Nuestro reto está fuera: conseguir que los jienenses confíen en nosotros”, valoró Millán antes de emitir su voto en la mañana de este sábado.

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Por su parte, Carlos Alberca, que presentó un mayor número de avales que Millán, ha hecho una llamada a la unidad y se ha mostrado convencido de que el partido saldrá fortalecido después de estas primarias.

No obstante, Alberca anunció esta mañana que en caso de derrota, como así ha sucedido, la próxima semana presentará su dimisión del equipo de gobierno “por coherencia”, un escenario que abrirá una crisis en el gobierno municipal.

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Hay que recordar que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, expresó públicamente su apoyo a Millán y ha señalado que no tenía “ninguna duda” de que sería elegido en estas primarias.

También se han celebrado primarias en Linares, la segunda ciudad más grande de Jaén, con el triunfo del secretario general y vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Perales, que ha obtenido 105 votos frente a los 55 logrados por la diputada nacional Ana Cobo. EFE

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gd/may

(foto)