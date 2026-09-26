Julio Millán, elegido candidato del PSOE a la Alcaldía de Jaén con un 70% de los votos de la militancia

26/09/2026 El secretario general del PSOE de Jaén y alcalde de la capital, Julio Millán, tras ser reelegido como candidato a la Alcaldía.. El secretario general del PSOE de la capital y alcalde de Jaén, Julio Millán, ha sido reelegido candidato a la Alcaldía de la capital jiennense con el 70 por ciento de los votos de la militancia en un proceso de primarias abierto por él mismo tras renunciar a la designación automática que como alcalde le asistía. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA JAÉN POLÍTICA PSOE DE JAÉN

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El secretario general del PSOE de la capital y alcalde de Jaén, Julio Millán, ha sido reelegido candidato a la Alcaldía de la capital jiennense con el 70 por ciento de los votos de la militancia en un proceso de primarias abierto por él mismo tras renunciar a la designación automática que como alcalde le asistía.

Un total de 376 militantes han ejercido durante la jornada de este sábado 26 el derecho a elegir su representante a la Alcaldía. Millán ha obtenido 263 votos mientras que la candidatura de Carlos Alberca ha obtenido 111. Ha participado casi el 70 por ciento de los militantes socialistas, según ha concretado la formación en una nota.

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Así, el socialista ha agradecido el respaldo que le aúpa de nuevo a la responsabilidad de representar al PSOE en las municipales de 2027. "He sentido el apoyo de mucha gente: además del de los y las militantes en las urnas, el de vecinos, empresarios, representantes de asociaciones y colectivos, a los que agradezco los mensajes de ánimo; es un resultado lo suficientemente importante que respalda mi intención de que este paso fuera fruto de una decisión colectiva, de partido", ha dicho Millán, quien ha agradecido la participación "que ha hecho de este un gran día para la Casa del Pueblo".

Millán ha reiterado que la jornada de participación de la militancia le ha reforzado en su convicción de abrir este proceso de primarias. "Los compañeros han ejercido libremente su derecho al voto y se lo agradezco, ha sido un día bonito de democracia y de celebración con más de 400 personas acudiendo a decidir con su voto" y, aunque ha reconocido que estos días han sido "complicados" "esto lo compensa".

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En contexto, el propio alcalde anunció que solicitaba la apertura de un proceso de primarias para pedir "el refrendo de la militancia" para "afrontar en equipo" la continuación del proyecto que el PSOE, con él al frente del Consistorio, ha desarrollado en estos años, tras la moción de censura que, en enero de 2025, le permitió recuperar la Alcaldía.

Por su parte, Javier Perales será el candidato del PSOE en el municipio de Linares, tras imponerse, con 105 votos, a Ana Cobo, que ha obtenido 55 votos, según han confirmado fuentes de la formación a esta agencia.

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