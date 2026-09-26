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Jokin García se proclama Campeón de Europa de peso ligero

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Bilbao, 26 sep (EFE).- El boxeador bilbaíno Jokin García logró este sábado el cinturón de Campeón de Europa del peso ligero, tras imponerse en una intensa y disputada pelea al púgil vallisoletano Salvi Jiménez.

En la velada disputada en el pabellón de La Casilla en Bilbao, Jokin ‘The Hunter’ García fue de nuevo profeta en su tierra, ya que hace apenas seis meses también conquistó en el mismo escenario el Europeo EBU Silver, derrotando al italiano Gianluca Ceglia.

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En el estelar de la cita bilbaína, ambos peleadores salieron a por todas desde el primer momento, sin esconder sus cartas. En el segundo asalto, Salvi Jiménez conectó un duro golpe que mandó a García a la lona. El vallisoletano llevó la iniciativa y tomó ventaja, dando sensación de superioridad.

No fue hasta el quinto cuando Jokin García se recuperó física y anímicamente. Comenzó a meter buenas manos, algo que levantó al animoso y entregado público local. Al ecuador del combate se llegó con las espadas en todo lo alto y nada decidido.

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A medida que ambos boxeadores empezaron a acusar el notable esfuerzo físico, la pelea fue también al alza, con Jokin García metiendo buenas manos al rostro de Jiménez e igualando el nivel que ofrecía su adversario. Ambos acabaron exhaustos y creyéndose ganadores.

Finalmente, García se proclamó vencedor a los puntos por un muy ajustado margen, discutido también desde algunos sectores del público: 111-116, 116-111, y 115-112. Tras este triunfo, el balance del púgil vizcaíno es de 15 victorias, ocho de ellas por KO, dos derrotas y un combate nulo.

La velada, organizada por Kamikaze Promotions y PCI Promotions junto a Boxing Management, en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, se completó con otro buen ramillete de combates previos. En los campeonatos neoprofesionales de Euskadi, Peio Gutiérez derrotó a Aritza Brazo y Gilen Obarzabal se impuso a Jon Arce. El combate entre Carlos Barbosa y Elkin Molero acabó siendo declarado nulo.

Además, el guipuzcoano Rainel Ortega venció por KO a Anderson Rangel. En féminas, la británica Shona Larkman también venció a la serbia Diana Paulik en el primer asalto. EFE

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