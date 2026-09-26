Jenni Hermoso, baja contra el Athletic por una lesión muscular

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Madrid, 26 sep (EFE).- Jenni Hermoso, futbolista del Atlético de Madrid, será baja para el partido de este domingo contra el Athletic Club por “una lesión muscular en la pierna izquierda”, según comunicó este sábado la entidad madrileña.

“Nuestra jugadora se ejercitará en sesiones individualizadas y su evolución marcará el regreso con el grupo”, añadió el Atlético de Madrid.

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El pasado sábado, en el triunfo por 1-0 contra el Logroño United, Jenni Hermoso disputó sus primeros minutos en su tercera etapa en el Atlético, al entrar al terreno de juego en el minuto 55. EFE