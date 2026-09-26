Javier Fort, entrenador de Leganés: "Jugar una final ya es un éxito"

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Torrejón de Ardoz (Madrid), 26 sep (EFE).- El entrenador de Innova-tsn Leganés, Javier Fort, se mostró orgulloso de la histórica clasificación de su equipo para la final de la Supercopa LF Endesa tras aplastar al Hozono Global Jairis 69-50 y aseguró que "ya es un éxito" jugar una final, en la que se enfrentarán a Valencia Basket.

"Orgullosos de haber demostrado que teníamos nivel para estar aquí y para competir en esta Supercopa. Tenemos los pies en el suelo y sabemos que nuestro objetivo a final de temporada es salvarnos", remarcó.

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Además, la pívot de Mali Aminata Sangare fue la mejor jugadora del partido tras una fantástica actuación con 29 puntos y 35 de valoración, se sintió "super contenta con el equipo" y dijo que se vio "el resultado del trabajo" en la abultada victoria de las pepineras.

"Aminata ha hecho un partidazo y se lo merecía, de ser la referencia y demostrar lo gran jugadora que es", dijo sobre ella su técnico.

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Fort destacó que sus jugadoras han "dado un salto respecto a la temporada pasada" al haber tenido poso para competir ante el Jairis.

Sobre la final, puso el foco en la larga rotación de jugadoras para poder aguantar el ritmo que supone que intentarán imponer las taronjas.

Este domingo el Leganés jugará la primera final de su historia ante el todopoderoso Valencia Basket a las 17:00 horas en el pabellón Jorge Garbajosa de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. EFE

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