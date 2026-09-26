Israel asegura que "ganó el fútbol" tras confirmarse el partido contra Irlanda

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Londres, 26 sep (EFE).- La federación de fútbol de Israel aseguró que el fútbol "ha ganado" después de que se haya confirmado que el partido de su selección contra la de Irlanda de la Liga de Naciones se va a disputar este domingo, pese a las amenazas de boicot.

Después de una ajetreada mañana en el hotel de la selección irlandesa, con rumores de boicot y un jugador abandonando la concentración, la federación irlandesa confirmó que el partido se disputará en Debrecen (Hungría), como estaba previsto.

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"El fútbol ha ganado hoy. La separación entre fútbol y política debe mantenerse y cualquier otra opción puede resultar en caos y en un patinazo peligroso en suelo resbaladizo. Así como una vida peligrosa con consecuencias para el deporte que todos amamos", dijo la federación israelí en un comunicado.

"La federación irlandesa y los jugadores del equipo hicieron lo correcto al reconocer esto, incluso si llevó más tiempo del que debería. Mejor tarde que nunca. Los únicos que perdieron hoy son aquellos que tratan de intimidar y convertir el campo de fútbol en un terreno político. La UEFA y las federaciones de Israel e Irlanda se opusieron a esto. Estamos encantados de que el pitido inicial se vaya a escuchar mañana. Aunque la frase no exista en hebreo, que ruede el balón", añadió.

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La federación irlandesa, al confirmar que el partido se jugará, explicó que una "mayoría significativa" de jugadores votó a favor de disputar el partido, este domingo en el Nagyerdei Stadion de Debrecen (Hungría) debido a que Israel afronta sus citas internacionales como anfitrión fuera de su territorio.

El seleccionador irlandés, el islandés Heimir Hallgrímsson, indicó que uno de sus jugadores "cambió de opinión esta mañana" y avanzó que ha abandonado la concentración de la selección de la República de Irlanda.

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El diario 'The Irish Times' informó de que se trata del portero Gavin Bazunu y que otros jugadores también expresaron reservas respecto a su participación. EFE